Quel est le vrai nom de Baby Yoda dans The Mandalorian

La première saison de The Mandalorian a pris fin et a laissé sa marque non seulement sur les fans de Star Wars, mais sur tout Internet. La preuve en est qu'il nous a donné l'un des personnages geek les plus importants de l'année et beaucoup, beaucoup de mèmes. Et oui, on parle de Bébé Yoda, nous ne connaissons toujours pas le nom. Maintenant, nous le connaissons tous par son nom non officiel, mais personne ne nous a dit son vrai nom.

À la fin de la première saison de The Mandalorian Mando, il avait finalement adopté son rôle de protecteur de Baby Yoda. Leur relation était dirigée vers un autre père et fils, mais son nom n'est jamais dit et nous l'entendons à peine grogner des sons qui n'atteignent pas les mots. En outre quand Mando se réfère à lui, il dit seulement à l'enfant.

Bob Iger, PDG de Disney, n'a jamais appelé le bébé Baby Yoda. En échange il dit toujours "L'enfant", peut-être pour éviter toute confusion et clarifier qu'il ne s'agit pas d'une version plus récente de Yoda, car Yoda est décédée des années avant les événements de The Mandalorian.

Jon Favreau a partagé une photo du casque du Mandalorian confirmant la deuxième saison de The Mandalorian et peut-être qu'elle révèle enfin le vrai nom de Baby Yoda.

