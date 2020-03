Quel est le vrai nom du rappeur 2 Chainz?

2 Chainz est un rappeur qui est devenu célèbre il y a de nombreuses années et est connu pour avoir joué des chansons comme «Mercy», «No Lie», «Birthday Song» et «I’s Different».

En raison de son succès, de nombreux fans de musique ont entendu parler de 2 Chainz, bien sûr, beaucoup de gens savent que ce n’est pas son vrai nom.

Si vous vous êtes déjà demandé quel était le vrai nom de 2 Chainz et comment il en est venu à avoir ce nom de scène, lisez la suite pour en savoir plus.

2 Véritable nom et début de vie de Chainz

2 Chainz | Marcus Ingram / .

2 Chainz est né le 12 septembre 1977 à College Park, en Géorgie. Son vrai nom est Tauheed Epps.

Bien que les rappeurs ne soient généralement pas célébrés pour leurs compétences académiques, 2 Chainz a plutôt bien réussi à l’école. En fait, il était le salutateur de la classe de diplômé de son lycée et s’est mérité une bourse à l’Université d’État de l’Alabama.

Dans les années 1990, 2 Chainz est allé à l’université et a joué au basket-ball pour l’équipe de son université. Cependant, après un certain temps, il a été transféré à la Virginia State University, bien qu’il n’en ait jamais clarifié la raison.

En tout cas, 2 Chainz a commencé sa carrière de rap en 1997 en tant que membre du duo hip-hop Playaz Circle. Cela mènerait finalement à l’endroit où il en est aujourd’hui.

Comment 2 Chainz a choisi son nom de scène

Lorsque 2 Chainz a commencé comme rappeur, il s’appelait Tity Boi. C’est le nom que les gens le connaissaient de la fin des années 1990 au début des années 2010.

Il a décidé de changer son nom pour 2 Chainz afin d’être plus familial. Comme il l’a dit lors d’une interview en 2012: «Les gens me demandent d’où vient le 2 Chainz, je leur dis que je parle toujours de bijoux et j’ai toujours dit 2 Chainz dans beaucoup de mes chansons. Mais récemment, comme l’année dernière, je l’ai dit en introduisant mes disques comme «2 Chainz!» Et en les rendant plus familiaux. »

2 Chainz a également révélé que ce nom signifie qu’il obtient une «deuxième chance» dans sa carrière.

2 Chainz aime donner à ses enfants des noms qui commencent par «H»

Les noms semblent être importants dans la vie de 2 Chainz. Comme beaucoup de gens, il semble aussi réfléchir beaucoup aux noms qu’il donne à ses enfants.

Il est actuellement marié à sa partenaire de longue date, Kesha Ward. Le couple a trois enfants et semble s’intéresser aux noms qui commencent par la lettre «H». Leurs enfants sont Heaven (né en 2008), Harmony (né en 2012) et Halo (né en 2015).

Qu’est-ce que 2 Chainz jusqu’à maintenant

2 Chainz fait de la musique depuis plus de 20 ans maintenant, et il ne semble pas que le joueur de 42 ans s’arrêtera de si tôt.

L’année dernière, il a sorti son cinquième album studio, Rap or Go to the League, qui figurait au quatrième rang du Billboard Hot 100.

En février 2020, le label indépendant de 2 Chainz, T.R.U., a publié une compilation intitulée No Face, No Case. Il présente 2 Chainz lui-même ainsi que d’autres artistes sous le label, tels que Sleepy Rose, Skooly, Worl et Hott LockedN.

En plus de sa carrière musicale, 2 Chainz a également des entreprises. Il a une ligne de vêtements appelée CEO Millionaires, qui vend des T-shirts et des sweats à capuche avec des textes comme «CEO, 000 000» et «EntreprenuHER». Il a également une autre ligne qui vend des pulls humoristiques pour Noël.

En 2019, 2 Chainz s’est impliqué dans la franchise sportive lorsqu’il a acquis une participation minoritaire dans les College Park Skyhawks, une filiale de la NBA G League des Atlanta Skyhawks. Depuis que 2 Chainz a grandi à College Park, il a qualifié la propriété de «significative».