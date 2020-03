Quel film tourne Tom Hanks en Australie?

Le mercredi 11 mars 2020, la nouvelle a annoncé que l’acteur Tom Hanks avait été testé positif au COVID-19, également connu sous le nom de coronavirus. Cela est arrivé le même jour que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le virus était une pandémie.

Hanks, qui a récemment reçu le prix Cecil B. DeMille pour l’ensemble de ses réalisations aux Golden Globes, a contracté le virus en dehors des États-Unis, en Australie, où il filme un film. Sur quel projet travaille-t-il?

Hanks a partagé le message suivant de l’Australie

Bonjour les gens. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. Bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. We Hanks »sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour. Prenez soin de vous! Hanx!

Les fans et autres célébrités ont réagi sur les réseaux sociaux

C’est comme si elle avait choisi la célébrité qui nous tenait le plus à cœur

– Whitney Cummings (@WhitneyCummings) 12 mars 2020

Avouons-le, Hanks est un gros problème. Il a joué dans d’innombrables films qui sont très importants pour les gens et a joué de nombreux personnages incroyables au cours de sa carrière de plusieurs décennies. Alors, quand les gens ont découvert qu’il avait le virus, ils étaient naturellement bouleversés.

«C’est comme si elle avait choisi la célébrité qui nous tenait le plus à cœur», a écrit la comédienne Whitney Cummings sur Twitter. D’autres ont fait des blagues sur ses différents rôles, disant qu’il a survécu à être coincé sur une île (Cast Away), à faire atterrir un avion dans l’eau (Sully), et bien plus encore.

Quel film tournait-il là-bas?

Que faisaient Hanks et Wilson en Australie? Le couple est là depuis au moins quelques jours, alors que la pré-production a commencé sur un film encore sans titre sur Elvis Presley. Le projet Warner Bros., dirigé par Baz Luhrmann, met en vedette Austin Butler en tant que musicien et Hanks en tant que gestionnaire de longue date, Tom Parker. Il devrait sortir en octobre 2021.

Le studio a publié une déclaration, telle que rapportée par Deadline, déclarant qu’il “travaille en étroite collaboration avec les agences de santé australiennes appropriées” et “prend des précautions pour protéger tous ceux qui travaillent sur nos productions à travers le monde.”

Le fils de Hanks et Wilson, Chet, pèse

Hanks a quatre enfants: Colin et Elizabeth, de son précédent mariage, et Chet et Truman, de son mariage avec Wilson. Chet est un musicien et acteur qui a attiré beaucoup d’attention, entre autres, pour sa façon de parler. Voyez ce que nous voulons dire dans sa déclaration sur l’état de ses parents.

“Quoi de neuf tout le monde? Oui, c’est vrai. Mes parents ont contracté le coronavirus. Fou. Ils sont tous les deux en Australie en ce moment parce que mon père tournait un film là-bas. Mais je viens de décrocher avec eux – ils vont bien tous les deux. Ils ne sont même pas si malades. Ils ne s’en inquiètent pas, ils ne trébuchent pas. Mais ils passent par les précautions sanitaires nécessaires, évidemment. Mais je ne pense pas que ce soit trop inquiétant. J’apprécie les préoccupations et les vœux de chacun. Mais je pense que tout ira bien. Mais je l’apprécie et tout le monde reste en sécurité là-bas. Beaucoup d’amour.”