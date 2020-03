Quel frère Hemsworth a la valeur nette la plus élevée?

Les frères Hemsworth, Luke, Chris et Liam sont tous des acteurs à succès à part entière. Luke Hemsworth, le plus âgé de 38 ans, est surtout connu pour avoir joué Ashley Stubbs sur Westworld de HBO.

Le frère moyen, Chris Hemsworth, a 36 ans et joue Thor dans les films Marvel depuis près d’une décennie maintenant. Liam, le plus jeune de la famille, a 30 ans et était notamment Gale Hawthorne, dans la série The Hunger Games.

Grâce à leurs nombreux rôles à Hollywood et en Australie, ils sont tous assez riches, mais quel frère a la valeur nette la plus élevée et pourquoi?

Les frères Hemsworth étaient un groupe turbulent

Les frères Hemsworth sont tous nés à Melbourne, en Australie, mais finalement, la famille a déménagé l’Outback australien alors que Liam était encore enfant. Tout comme la réputation de la région, les garçons étaient un peu sauvages. Selon Luke Hemsworth, ils se lèvent et sortent chaque jour, disent au revoir à leur maman puis «disparaissent dans la brousse».

Les trois étaient également très enclins à des combats de bonne humeur. Luke Hemsworth a dit un jour à propos de ses petits frères: «Ils sont vraiment grands, mais ils sont en fait assez mous – et ils pleurent beaucoup. Je prends une grande joie à les faire pleurer. »

Il n’était pas le seul à mentionner leur nature tapageuse. Liam Hemsworth a dit un jour à Conan: «J’ai l’impression que c’est quand on apprend vraiment à se connaître, quand on donne un bon coup de poing à quelqu’un. C’est une façon d’exprimer l’amour. “

Leurs combats sont allés un peu trop loin de temps en temps. Liam Hemsworth a jeté un couteau à la tête de Chris Hemsworth. Heureusement, seule la poignée l’a frappé. Il s’est défendu au lendemain en disant: “C’était juste un avertissement!”

Les frères Hemsworth ont tous commencé à agir à l’adolescence

Au moment où les frères Hemsworth étaient au lycée, ils se sont intéressés à agir un par un. Chris Hemsworth avait des objectifs financiers en tête pour se lancer dans l’entreprise: il voulait aider à payer la maison de ses parents. Cependant, il a dit qu’il aurait pu être plus détendu lors des auditions s’il ne s’était pas mis la pression.

Il a raté certaines parties qu’il voulait au début, comme le rôle de GI Joe qui est allé à Channing Tatum, mais tout a fonctionné quand il a finalement été choisi pour Thor.

Liam Hemsworth a dit un jour à GQ que Chris Hemsworth était son héros et qu’il allait le voir quand il était sur la clôture pour savoir quels projets prendre. Les deux sont très ouverts dans les interviews sur la façon dont ils sont pointilleux sur les projets de films auxquels ils participent. Ils ne joueront pas n’importe quel rôle, ils veulent que le scénario soit solide et ils veulent savoir qu’ils peuvent apporter quelque chose au rôle.

Les trois frères sont proches. Liam Hemsworth vivait à seulement cinq minutes de Luke Hemsworth à Malibu avant que son manoir avec sa femme de l’époque, Miley Cyrus, ne soit perdu par les incendies. Si au lendemain de perdre sa maison et de se séparer de Cyrus, Liam Hemsworth décide alors de retourner en Australie, à moins d’un mile de Chris Hemsworth et de sa famille.

Le travail de Chris Hemsworth avec Marvel a fait de lui le Hemsworth le plus riche

En ce qui concerne la valeur nette des frères Hemsworth, il n’y a vraiment aucun concours. Selon les estimations de The Richest, la valeur nette de Chris Hemsworth est de 90 millions de dollars. Il a réalisé plus de 64 millions de dollars rien qu’en 2018, soit plus du double de la valeur nette totale de Liam Hemsworth de 26 millions de dollars.

Malgré leur apparence similaire, Thor était l’une des seules parties pour lesquelles les deux frères ont concouru. “Nous ne sommes généralement pas considérés dans la même tranche d’âge”, a déclaré Liam Hemsworth à GQ Australia, “Thor était la seule fois où nous étions vraiment opposés.” Il a poursuivi en disant qu’il n’avait que 18 ans à l’époque, il ne voulait pas vraiment jouer le rôle et pensait qu’il était trop jeune par rapport aux autres acteurs.

Quant à Luke Hemsworth, sa valeur nette est d’environ 3 millions de dollars, un montant plus que respectable pour tout acteur. Peu importe qui tire le meilleur parti, Chris Hemsworth et ses frères ont atteint leurs objectifs financiers, puis certains. Leurs parents doivent être très fiers.