Quel grand changement! Dua Lipa frappe tous ses fans avec cette tenue éblouissante Wao!

Dua Lipa est l’une des artistes les plus recherchées sur Instagram et tout cela est dû à son talent, sa beauté et sa sympathie, des qualités qui sont sans aucun doute tombées amoureuses de tous ceux qui la voient.

5 mars 2020

À cette occasion, les Britanniques ont captivé les yeux de plus de 40,1 milliards de fans en partageant plusieurs photos à fort impact sur son compte Instagram.

Dans l’un d’eux, nous voyons Dua faites plaisir à ses fidèles fans et posez devant les caméras vêtues d’une chemise de style Tigresse et d’une longue et belle queue de cheval blonde qui la fait encore plus mettre en valeur sa beauté féline.

Il convient de noter que la créatrice de mode, dans les rues de Sydney, jouissait d’un célèbre défilé, elle a donc décidé de prendre des photos avec certaines des personnes présentes à l’événement.

Nous savons maintenant pourquoi Dua Il est l’un des plus appréciés des utilisateurs, donc pour Mui vous serez toujours le favori!

.