Quel juge «Ink Master» a la valeur nette la plus élevée?

Depuis la création d’Ink Master en 2012, Dave Navarro, Oliver Peck et Chris Nunez sont apparus dans la série de concours de réalité en tant que juges. Avant le début du spectacle, Navarro s’est imposé comme une rockstar, Peck avait la réputation d’être l’un des meilleurs tatoueurs de la «vieille école» au monde, et Nunez a joué dans son propre spectacle qui se concentrait sur son salon de tatouage. Quel juge a la valeur nette la plus élevée?

Les juges Oliver Peck, Dave Navarro et Chris Nunez | Bryan Steffy

Quelle est la valeur nette de l’ancien juge Oliver Peck?

Après que des photos aient refait surface représentant le tatoueur de Dallas en noir, il s’est mutuellement écarté du spectacle après 13 saisons. Né le 29 juillet 1971, l’homme de 48 ans a commencé le tatouage à l’âge de 19 ans.

Il s’est formé au Pair-O-Dice Tattoo avant d’ouvrir la boutique Elm Street Tattoo et True Tattoo basée à Dallas, située à Hollywood, en Californie. De plus, Peck a atterri dans le Livre Guinness des records en 2008 pour avoir tatoué le numéro 13 au total 415 fois en 24 heures.

Également célèbre pour son mariage de quatre ans avec le célèbre tatoueur et gourou du maquillage, Kat Von Dee, les revenus de Peck proviennent principalement de ses boutiques. Il a une valeur nette estimée à 500 000 $.

Quelle est la valeur nette de Chris Nunez?

Né le 11 avril 1973, le tatoueur de 46 ans a grandi à Miami, en Floride, et il s’est mis à peindre des graffitis à l’adolescence. Peu de temps après, il a trouvé le tatouage et interné dans un magasin de tatouage local où il a commencé à nettoyer et à faire des courses avant d’apprendre à tatouer.

Il a ensuite ouvert sa propre boutique, Handcrafted Tattoo and Art Gallery, située à Fort Lauderdale, en Floride, et les Love Hate Tattoos de Miami Beach, initialement appelés 305 Ink.

En 2004, Nunez et son copropriétaire Ami James ont décroché une émission sur TLC intitulée Miami Ink, qui tournait autour de Love Hate Tattoos et de leurs clients.

Le spectacle s’est terminé en 2008 après six saisons et a engendré plusieurs retombées, dont LA Ink, London Ink, NY Ink et Madrid Ink. Quatre ans plus tard, Nunez est devenu juge sur Ink Master.

Il a actuellement une valeur nette estimée à 7 millions de dollars de revenus avec Miami Ink, Ink Master et son partenariat avec la société de médias Ridgeline Empire.

Quelle est la valeur nette de Dave Navarro?

Né le 7 juin 1967 à Santa Monica, en Californie, l’homme de 52 ans a participé au groupe en tant que lycéen, où il a rencontré Stephen Perkins, qui l’a invité à rejoindre le groupe de rock Jane’s Addiction en tant que guitariste principal en 1986.

Ils ont sorti trois albums et ont eu un succès raisonnable avant que l’agitation personnelle ne mette fin au groupe cinq ans plus tard. Il a ensuite rejoint Red Hot Chilli Peppers en 1993 et ​​n’a joué avec eux que pour un album, One Hot Minute (1995), avant que le groupe ne le licencie deux ans plus tard pour «différences créatives».

En 2004, le guitariste a formé le groupe de rock alternatif The Panic Channel avec deux autres anciens membres de Jane’s Addiction, et ils ont sorti un album deux ans plus tard.

Ensuite, le groupe a annoncé qu’ils allaient sur une pause indéfinie en 2007. Pendant la carrière de Navarro en tant que guitariste principal, il a présenté avec d’autres artistes en dehors de son groupe, y compris Janet Jackson, Alanis Morissette, P. Diddy et Tommy Lee.

En 2012, il a commencé à jouer et est apparu dans Sons of Anarchy de FX ainsi que Talking Dead et Law and Order: SVU avant de jouer sur Ink Master. À environ 25 millions de dollars, le musicien et animateur de télévision a la valeur nette la plus élevée de tous les juges.

Ses revenus proviennent de sa carrière musicale réussie et de ses apparitions dans la longue série de compétitions.