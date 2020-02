Quel membre a le plus de piercings?

Le BTS est le genre de groupe dont la popularité n’est pas seulement grande – c’est un mouvement. Ce groupe de garçons K-pop a tendu la main à ses fans via les médias sociaux dès leurs premiers jours en tant que groupe, et cette connexion montre. Leur légion d’adeptes est si dévouée qu’ils sont connus comme ARMY, qui signifie Adorable Représentant MC pour les jeunes.

L’ARMÉE ne peut pas obtenir suffisamment de BTS, alors ils étudient et partagent tout ce qu’ils peuvent sur les membres. Ce genre de dévotion signifie qu’ils ne laissent pas passer un seul détail.

Le nombre de piercings de chaque membre est un exemple du genre de questions que l’ARMÉE a sur son groupe préféré. Voici un aperçu de qui en a le plus et qui en a le moins.

Ce favori des fans est le n ° 1

Jungkook a été nommée la star n ° 1 de la K-pop par Tumblr pendant deux années consécutives. Il s’avère qu’il est au sommet non seulement en termes de popularité mais aussi en nombre de piercings.

Une étude approfondie des photos et vidéos BTS montre que Jungkook a au moins sept piercings. Ce nombre peut atteindre neuf, mais c’est difficile à dire avec certitude. Il portait une fois deux piercings en hélice et il n’était pas clair si ceux-ci utilisaient chacun un ou deux trous.

Mais qu’il en ait sept ou neuf, il en a encore plus que les autres.

Comment les autres membres s’empilent

Le nombre total de piercings que possèdent les membres du BTS est probablement de 26 ou 28. Voici comment ces chiffres se répartissent par personne.

RM opte pour un look simple avec deux piercings, un de chaque côté. Il porte généralement des cerceaux, gardant le look décontracté.

Suga en avait sept, mais deux piercings de cartilage se sont fermés, ce qui lui en laisse cinq.

Jimin en a cinq, mais son total est difficile à retrouver car il porte souvent un nombre différent de boucles d’oreilles.

V en a également cinq, bien qu’il ait suscité l’espoir des fans une fois lorsque le groupe a publié des photos qui le montraient avec un anneau à lèvres. À une grande déception, il leur a dit plus tard que c’était faux.

Jin n’en a que deux, et les deux sont du côté droit. Il porte généralement des boucles d’oreilles plus petites et moins flashy, voire aucune.

J-Hope a probablement le nombre le plus surprenant de piercings, avec un grand total de zéro. Il préfère cela et a dit un jour: «J’aime tellement mes oreilles. Je veux qu’ils restent comme ils sont, purs et naturels. »

L’ARMÉE sera en alerte pour les mises à jour

[#오늘의방탄] 제 34 회 골든 디스크 어워즈

아미 는 우리 의 별, 우리 의 달, 우리 의 전부 ✨

음원 대상 과 음반 대상 을 석권 하는 영광 의 큰 바탕 이 되어 준 아미 ~ 늘 고맙고 보라 해 # 방탄 소년단 음악 을 사랑 해주신 모든 분들께 감사 드리며, 2020 년 에도 좋은 음악 으로 보답 하겠습니다! pic.twitter.com/DvmJBIeFrv

– BTS_official (@bts_bighit) 5 janvier 2020

Bien sûr, BTS est connu pour changer de look, qu’il s’agisse de cheveux de couleur différente ou de différents types de boucles d’oreilles. Si l’un des membres décide d’obtenir plus de piercings, ARMY sera le premier à le remarquer. Mais comment est né ce groupe de fans en ligne massif?

Lorsque BTS a fait son entrée sur la scène musicale, son agence, Big Hit Entertainment, était assez petite et n’avait pas le soutien financier pour vraiment promouvoir le groupe. Pour faire passer le mot, ils ont fait un effort délibéré pour atteindre les fans sur les réseaux sociaux. Cela a établi un lien entre BTS et leurs abonnés, ce qui a fait de l’ARMÉE une part importante du succès de BTS.

Loyal ARMY diffusera de nouvelles chansons BTS encore et encore pour les aider à battre des records. Ils dépenseront énormément d’argent et d’heures pour soutenir leur équipe de K-pop préférée. BTS montre fréquemment leur appréciation pour ces supporters dévoués, en précisant qu’ils savent qu’ils ne seraient pas où ils sont aujourd’hui sans eux.

ARMY a suivi BTS dans des domaines de réussite inconnus, et ils sont sûrs de suivre où qu’ils aillent ensuite. Que cela signifie plus de boucles d’oreilles ou si V va de l’avant et obtient un anneau à lèvres, ARMY sera juste derrière eux.