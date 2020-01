Quel membre de BTS est le plus mince du groupe?

Pour ceux qui ont raté le bateau, la K-Pop est énorme, et nous ne parlons pas seulement de sa popularité. Contrairement à de nombreux groupes de chant américains ou européens qui restent généralement entre trois et cinq membres, les groupes de filles et de garçons K-Pop peuvent être aussi volumineux que 5, 10, 15 ou même 27 membres, comme ce fut le cas avec le plus grand garçon K-Pop. groupe jamais, Double B.

Aujourd’hui, BTS est le groupe de garçons à regarder, éclipsant bon nombre de ses prédécesseurs dans le genre, tels que Super Junior et SHINee.

Dans la vraie mode K-Pop, il a une liste de sept membres, chacun avec son propre style et son rôle dans le groupe. Pour les superfans de BTS, suivre chaque membre peut se sentir comme un travail à temps plein.

L’ARMÉE en sait plus que la plupart – même la taille de chaque membre du groupe.

Qu’est-ce que l’ARMÉE?

BTS | John Lamparski / WireImage

ARMY est le nom autoproclamé des superfans BTS. Ils disent que cela signifie Adorable Représentant MC pour les jeunes, mais il semble un peu plus qu’ils ont juste aimé le nom et inventé l’acronyme plus tard.

BTS, d’autre part, est un acronyme avec un sens clair: il signifie Bangtan Sonyeondan, qui signifie «scouts à l’épreuve des balles».

En conséquence, ils sont aussi parfois appelés les Bangtan Boys.

ARMY est organisé, international et prêt à acheter chaque album et pièce de marchandise que BTS a à offrir.

Différents chapitres ont leurs propres sites Web, Twitters et comptes Instagram, permettant aux autres membres d’ARMY et au grand public de connaître les dernières nouvelles et informations sur BTS.

Quels sont les véritables hauteurs et poids du BTS?

Selon leur récent article, Korea Boo a le vrai scoop sur la taille des membres du BTS grâce à l’ARMÉE. Le membre le plus grand du groupe est le leader, RM, mesurant 5’11 ”. Viennent ensuite Jin et V, tous deux 5’10.5 ″. Le membre le plus court du groupe, Jimin, mesure 5’9 ″, mais Suga n’est pas loin derrière. Il mesure également 5’9 ″ en pieds et pouces, mais bat Jimin en hauteur d’un centimètre seulement.

Les autres membres, J-Hope et Jungkook, sont 5’10 ”. Cela signifie que tous les membres de BTS sont plus grands que les deux membres les plus courts de One Direction, Niall Horan et Louis Tomlinson, tous deux de 5’8 ″.

Bien que chaque membre du groupe soit assez mince, Suga est le plus léger, à 130 livres. Jungkook, le plus jeune membre du groupe à 22 ans, est le plus lourd avec 154 livres.

Les garçons ont des mouvements de danse épuisants et élaborés pour s’entraîner et se produire, et la pression était particulièrement élevée lorsqu’ils ont commencé.

Dans une interview à la radio BBC1, les garçons ont déclaré: “Quand nous avons fait nos débuts, nous nous sommes entraînés 12 à 15 heures par jour”, il n’est pas étonnant qu’ils soient si en forme.

Quelle est la prochaine étape pour BTS?

BTS sortira son prochain LP avec Big Hit Labels, Map of the Soul: 7, le 21 février. Ils ont déjà sorti leur single “Black Swan”. Le clip est un magnifique film d’art mettant en vedette la MN Dance Company.

La sortie marque un changement dans la musique du groupe alors qu’ils explorent ce que signifie plonger plus profondément dans leurs émotions et leurs identités authentiques.

Dans un communiqué de presse pour Black Swan explique plus en détail:

«La chanson exprime leurs craintes qu’un jour la musique ne puisse plus les déplacer ou les toucher. Au moment même où ils se retrouvent face à face avec le cygne noir en eux-mêmes, cependant, ils sont frappés d’une prise de conscience paradoxale que la musique est tout ce qu’ils ont. C’est la confession d’un artiste qui a vraiment appris ce que la musique signifie pour lui. »

ARMY est sûr d’être le premier en ligne lorsque le nouvel album sortira.