Quel pays a le plus de contenu Disney +?

Depuis le lancement de Disney + en novembre 2019, la plate-forme de streaming a continué de croître, avec de nombreux nouveaux films et émissions de télévision classiques ajoutés au service, ainsi que de nouveaux contenus Disney + Original.

Alors que la majorité du contenu est identique partout dans le monde, comme les Disney + Originals comme «The Mandalorian» ou «High School Musical: The Musical – The Series», il existe quelques différences régionales.

Et il y a de grandes différences dans la quantité de contenu disponible, en date du 15 février 2020, voici le nombre de titres disponibles dans chaque région, qui comprend des émissions de télévision, des films et des courts métrages:

Australie: 890

Nouvelle-Zélande: 883

Canada: 868

Pays-Bas: 824

États-Unis: 861

Et en décomposant ces chiffres un peu plus loin, nous pouvons voir ce que chaque région a en termes d’émissions de télévision et de films:

Films

Australie: 729

Nouvelle-Zélande: 722

Canada: 712

Pays-Bas: 698

États-Unis: 690

Émissions de télévision

Australie: 161

Nouvelle-Zélande: 161

Canada: 158

Pays-Bas: 126

États-Unis: 172

En regardant ces chiffres, il est intéressant de voir que les États-Unis ont plus d’émissions de télévision disponibles que tout autre pays, mais ont le moins de films disponibles. L’Australie et la Nouvelle-Zélande se distinguant généralement comme ayant les plus grandes bibliothèques de contenu, qui sont très similaires.

Les Pays-Bas ont la plus petite bibliothèque de contenu, car ils ont le plus petit nombre d’émissions de télévision disponibles et il sera intéressant de voir comment cela se compare aux autres pays européens lors de son lancement au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne , L’Autriche et la Suisse le 24 mars. Actuellement, le service de streaming Disney au Royaume-Uni et en Irlande, DisneyLife ne propose que 572 titres (450 films et 122 émissions de télévision), donc Disney + sera une mise à niveau majeure pour ces abonnés, en particulier avec l’ajout de titres Star Wars, Marvel et National Geographic.

Les États-Unis et le Canada ont des problèmes avec des titres plus récents tels que «The Incredibles 2» et «Mary Poppins Returns», qui ne sont pas disponibles, car ils ont été concédés sous licence à Netflix. Tous ces titres sont disponibles en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas.

Le contenu de 20th Century Studios varie le plus, les États-Unis perdant une grande partie du contenu en raison des contrats de streaming existants conclus avant que Disney n’achète 21st Century Fox. D’autres régions ont accès à beaucoup plus de films de franchises telles que «Ice Age» et «X-Men», à l’exception des États-Unis.

La bibliothèque américaine Disney + voit certains titres supprimés en raison de contrats existants, ce qui semble être plus fréquent pour les titres des studios du 20e siècle. Comme il devient de plus en plus évident que Disney et Fox faisaient de multiples accords pour la distribution de contenu aux États-Unis, avant le lancement de Disney +, alors que ces contrats semblent beaucoup plus simples dans d’autres régions.

En ce moment, si vous voulez regarder des films, Disney + en Australie a la meilleure bibliothèque, tandis que pour les émissions de télévision, les États-Unis ont la plus grande quantité de contenu, mais ces deux pays manquent toujours de contenu disponible dans d’autres régions.

Disney + va être un service de streaming mondial, il y aura donc toujours des différences. Comme cela va prendre encore quelques années avant que nous obtenions un peu plus de similitude entre les régions, alors que les contrats existants prennent fin.

Il est toujours important de noter que la grande majorité du contenu disponible est identique dans le monde et que chaque région possède au moins un titre qu’aucun autre pays ne possède.

Où regardez-vous Disney +? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous:

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.