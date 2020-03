Quel pays européen aura plus de films et d’émissions sur Disney +?

Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars. Avec tous ces pays, toutes les séries et films Disney + Original, tels que The Mandalorian, Togo et Stargirl, seront disponibles dans tous les pays dans lesquels Disney + a lancé.

Cependant, tous les pays d’Europe n’obtiendront pas les films et les émissions Samel, car il existe déjà une différence dans ce qui est disponible dans des pays tels que les États-Unis et l’Australie.

Disney a déjà annoncé quel contenu sera disponible sur Disney + lors de son lancement, que JustWatch a mis en place, nous donnant un aperçu des différences entre les pays européens.

La raison des changements entre les pays est due aux contrats de streaming existants avec d’autres sociétés. Et pour la France, il existe différentes règles sur ce qui peut être disponible. Alors que le Royaume-Uni et l’Irlande ont plus de contenu, car un service de streaming est déjà en cours d’exécution dans ces pays depuis des années, appelé DisneyLife, qui ferme en avril.

Voici le récapitulatif, qui peut varier lors du lancement de Disney +, car il y aura sans aucun doute quelques titres supplémentaires, en particulier du contenu de bibliothèque plus récent qui n’a pas encore été confirmé pour Disney + en Europe, comme Frozen 2.

Royaume-Uni

Films: 698

Série: 104

Total: 802

Irlande

Films: 697

Série: 104

Total: 801

France

Films: 487

Série: 72

Total: 559

Italie

Films: 174

Série: 47

Total: 225

Allemagne

Films: 181

Série: 47

Total: 228

Espagne

Films: 486

Série: 72

Total: 558

Et pour comparer avec d’autres pays:

Les Pays-Bas

Films: 708

Série: 131

Total: 839

Australie / Nouvelle-Zélande

Films: 780

Série: 166

Total: 946

Canada

Films: 748

Série: 162

Total: 910

États Unis

Films: 705

Série: 178

Total: 883

En regardant les statistiques, les bibliothèques irlandaises et britanniques sont assez proches de ce qui est déjà disponible aux Pays-Bas.

L’Allemagne et l’Italie cherchent à avoir la plus petite bibliothèque de contenu disponible, cela pourrait être dû aux contrats de streaming existants ou à ce que Disney n’a pas encore fourni de ligne de lancement complète.

La disponibilité des émissions de télévision est beaucoup plus large dans tous les pays, ce qui est encore une fois dû aux droits existants. Une fois ces contrats expirés, Disney + aura plus d’uniformité dans toutes les régions.

Ces informations montrent également que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont le plus de contenu disponible,

Que pensez-vous des différences de disponibilité entre tous les pays?

