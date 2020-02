Quel personnage a été dans la plupart des épisodes?

Sonny Corinthos, cheville ouvrière sombre, belle et couvante, est un tour de force à l’Hôpital général depuis 1993. Depuis lors, le gagnant de Daytime Emmy, Maurice Benard, a interprété Sonny pendant 2 513 épisodes. Cela éclipse l’autre ancien élève de GH, Monica Quartermaine de Leslie Charleson, d’environ 70%. Cela fait de Sonny Corinthos le personnage qui est apparu dans la plupart des épisodes du feuilleton.

Hôpital général en bref

L’hôpital général a été créé en noir et blanc le jour du poisson d’avril 1963, après la vie et l’amour des médecins, des infirmières et des patients de l’hôpital général. Il convient de noter que l’intrigue internationale et le crime organisé n’étaient pas au centre des préoccupations au début de l’émission. Le roman du Dr Steven Hardy (John Benardino) et de l’infirmière Audrey March (Rachel Ames) a attiré les téléspectateurs, mais avec des savons concurrents et un accent sur les mœurs sociales des années 1970, il était plus difficile de garder le public plus âgé. Même les Quartermaines riches et puissants (quoique dysfonctionnels) ne pouvaient pas maintenir les cotes.

Après que les étudiants ont réorganisé leur emploi du temps pour regarder le mariage de Luke et Laura en 1981, de plus en plus de jeunes téléspectateurs ont commencé à regarder. Parallèlement à cela, l’ajout des Scorpions, des Cassadines et du WSB dans les années 1980. C’est à ce moment que GH s’est fait connaître pour ses intrigues sexy, ses rebondissements qui défient les explications, le crime et la passion. Le Dr Noah Drake de Rick Springfield et Frisco Jones de Jack Wagner n’ont probablement pas fait de mal non plus.

Les personnages plus anciens ont inévitablement pris un backburner au nouveau; mais jusque dans les années 1990, la vie et les amours de l’hôpital général continuaient d’être la sauce au savon. Finalement, Maurice Benard en tant que Michael «Sonny» Corinthos est venu à bord. Il s’est associé à l’ancien ennemi Luke Spencer. Comme Michael Godfather et Sonny Corleone, les deux se sont entrelacés dans le crime organisé et l’intrigue qui contrarieraient Sherlock Holmes.

Benard’s Staying Power

Le rôle initial de Benard devait être de courte durée, environ six mois. C’est cette approche des 6 mois qui a incité Geary à poser cette question qui a changé sa vie:

“Voulez-vous être le Tonto de mon Lone Ranger?”

Benard ne se souciait pas de jouer le compagnon de Geary. Geary avait d’autres instincts sur l’avenir de Sonny Corinthos et a dit à Benard de «monter et de leur dire que vous vouliez une famille». C’est tout ce qu’il a fallu. Benard leur a fait une offre qu’ils ne pouvaient pas refuser; bientôt papa, Mike Corbin (Ron Hale) et sa petite amie, Brenda Barrett (Vanessa Marcil), sont entrés en scène.

C’était il y a 26 ans. Depuis, Maurice Benard est devenu un acteur de puissance à part entière.

Tout de la famille?

Si vous avez déjà vu la trilogie du Parrain, vous savez que dans le crime organisé, la famille est tout, jusqu’à ce que vous croisiez un patriarche. Lorsque vous êtes le parrain de Port Charles, rien de différent. Sonny Corinthos aime sa famille à sa manière, et cette voie est généralement la sienne ou l’autoroute – généralement dangereuse.

Benard dit que, selon tous les comptes, Sonny devrait être mort ou en prison. L’homme a été abattu, paralysé, marié sept fois, a quatre enfants et suffisamment d’étranges compagnons de lit pour justifier un organigramme coloré de Corinthos. De toute évidence, Sonny Corinthos est un genre de personnage qui l’aime ou le déteste; un méchant avec suffisamment de qualités de rachat pour le faire aimer du public depuis plus d’un quart de siècle.

Quant à l’acteur, il n’a jamais hésité à révéler ce que de nombreux acteurs pourraient garder secret: son trouble bipolaire. Il a écrit un mémoire sur la façon dont le trouble bipolaire l’a presque brisé et l’a racheté.

L’amour et le lithium

Les mémoires de Maurice Benard, Nothing General About It: How Love (and Lithium) Saved Me On and Off ‘General Hospital’ seront publiés au printemps 2020 au milieu de grandes attentes. À 22 ans, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire. Depuis lors, il a réussi à intégrer la maladie mentale dans la vie de Sonny Corinthos, en utilisant l’hôpital général comme lieu de diffusion d’informations sur le trouble.