Quel personnage de Rise of Skywalker avait besoin de plus de développement?

POLL: Quel personnage de Rise of Skywalker nécessitait plus de développement?

Une grosse plainte des fans à propos de J.J. Abrams » Star Wars: The Rise of Skywalker c’est qu’il se sentait pressé, avec de nouveaux personnages à peine introduits et des personnages établis à court terme. À bien des égards, le film donne l’impression d’essayer de regrouper une trilogie entière en un seul film. Même des révélations récentes ont indiqué que des coupures antérieures avaient expliqué le retour de l’empereur Palpatine et Rose Tico avait donné plus de scènes avec Leia. Maintenant, les lecteurs de ComingSoon.net peuvent faire entendre leur voix et nous faire savoir quel personnage, selon eux, avait besoin d’un sérieux coup de pouce dans le développement. Désolé, vous ne pouvez en choisir qu’un!

Votez dans le sondage ci-dessous!

Retour des acteurs pour le Rise of Skywalker comprennent Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo et Billie Lourd. Rejoignez le casting: Naomi Ackie (Docteur Who), Richard E. Grant (Logan), Dominic Monaghan (le Seigneur des Anneaux) et Keri Russell (Les Américains), qui sera également rejoint par les acteurs vétérans de Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels et Billy Dee Williams, qui reprendra son rôle de Lando Calrissian. Le rôle de Leia Organa sera à nouveau joué par Carrie Fisher, en utilisant des séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens.

En plus de diriger, J.J. Abrams a co-écrit le scénario avec Chris Terrio (Argo, Ligue de justice). Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Abrams produiront, Callum Greene et Jason McGatlin produisant. Le compositeur John Williams, qui a marqué chaque chapitre de la saga Star Wars depuis 1977 Un nouvel espoir, retournera dans une galaxie loin, très loin avec Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker joue maintenant partout!