De nombreux fans ont estimé que J.J. Abrams » Star Wars: The Rise of Skywalker a été précipité, avec de nouveaux personnages à peine introduits et des personnages établis à court terme. Même des révélations récentes ont indiqué que des coupures antérieures avaient expliqué le retour de l’empereur Palpatine et Rose Tico avait donné plus de scènes avec Leia. ComingSoon.net a demandé à ses lecteurs de nous faire savoir quel personnage ils pensaient avoir besoin d’un sérieux coup de pouce dans le développement, et environ 2000 d’entre vous ont répondu! Découvrez les résultats officiels du sondage ci-dessous!

Et des excuses pour avoir oublié d’inclure Les Chevaliers de Ren, qui rétrospectivement n’étaient même pas des personnages.

Quel personnage de Rise of Skywalker avait besoin de plus de développement?

TOP DIX

1) Palpatine (30%, 568 voix)

2) Zorii Bliss (14%, 273 voix)

3) Rose (10%, 196 voix)

4) Finlandais (7%, 131 voix)

5) Kylo Ren / Ben Solo (6%, 123 voix)

6) Rey (5%, 98 voix)

sept) Luc (5%, 95 voix)

8) Babu Frik (3%, 53 voix)

9) Jannah (3%, 51 voix)

dix) Maz Kanata (3%, 50 voix)

Eh bien, cela semble assez définitif. La plupart des téléspectateurs étaient au mieux perplexes quant à la façon dont le très mort Palpatine pourrait en quelque sorte miraculeusement revenir avec seulement quelques doigts perdus après sa chute dans le réacteur de Le retour des Jedi. Le nouveau personnage Zorii Bliss est devenu le Boba Fett de cette trilogie, c’est-à-dire un personnage qui a l’air cool mais qui ne fait pas grand-chose … en plus de prouver l’hétérosexualité de Poe, nous le supposons? Le statut de Rose en tant que personnage principal a été complètement anéanti, et il aime l’intérêt que Finn a également mis à l’écart dans ce film.

Voici le reste des votes…

Lando (3%, 48 voix)

Poe (2%, 43 voix)

Antilles compensées (2%, 31 voix)

Hux (1%, 27 voix)

R2-D2 (1%, 23 voix)

Général Pryde (1%, 20 voix)

Han Solo (1%, 20 voix)

Chewbacca (1%, 17 voix)

Leia (1%, 13 voix)

FAIRE (0%, 7 voix)

Commandant D’Acy (0%, 6 voix)

Lieutenant Connix (0%, 5 voix)

Beaumont (0%, 5 voix)

Klaud (0%, 5 voix)

Snap Wexley (0%, 4 voix)

C-3PO (0%, 3 voix)

BB-8 (0%, 3 voix)

Acteurs de retour pour le Rise of Skywalker comprennent Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo et Billie Lourd. Rejoignez le casting: Naomi Ackie (Docteur Who), Richard E. Grant (Logan), Dominic Monaghan (le Seigneur des Anneaux) et Keri Russell (Les Américains), qui sera également rejoint par les acteurs vétérans de Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels et Billy Dee Williams, qui reprendra son rôle de Lando Calrissian. Le rôle de Leia Organa sera à nouveau joué par Carrie Fisher, en utilisant des séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens.

En plus de diriger, J.J. Abrams a co-écrit le scénario avec Chris Terrio (Argo, Ligue de justice). Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan et Abrams produiront, Callum Greene et Jason McGatlin produisant. Le compositeur John Williams, qui a marqué chaque chapitre de la saga Star Wars depuis 1977 Un nouvel espoir, retournera dans une galaxie loin, très loin avec Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker joue maintenant partout!