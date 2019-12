Quel plaisir! Regardez David Beckham et Marc Anthony danser

Marc Anthony et David Beckham Ils dansent une nuit de fête, combien de saveur!

Le chanteur portoricain Marc Anthony, regarde avec bonheur le baptême de ses deux petits filleuls Victoria et David Beckham. Eh bien, il a l'air plutôt vivant avec son grand ami David Beckham.

Il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, on savait que c'était Marc qui était le parrain des enfants de la connaissance Beckham, qui a dit que les photographies ont impressionné ses partisans.

Combien de saveur et d'énergie les amis ont montré tout en appréciant le rythme de la chanson! Nous devons admettre que nous ne savions pas combien d'assaisonnement il avait Davidmais qui ne va pas danser ayant le même Marc Anthony à côté?

D'un autre côté, l'ancien beau couple Jennifer Lopez Il a montré sa danse talentueuse sur la piste de danse.

Le charismatique Marc Anthony Il a six enfants et bien que le Portoricain n'aime pas partager sa vie personnelle, il a toujours montré combien il aime partager avec sa famille et ses amis.

