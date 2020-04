Quel ‘RHOC’ Alum Vicki Gunvalson a dit à LeeAnne Locken après le tir de ‘RHOD’

Deux franchises Housewives se poursuivront pour une autre saison sans l’une de leurs stars originales. The Real Housewives of Orange County a perdu Vicki Gunvalson après 14 ans tandis que LeeAnne Locken a quitté The Real Housewives of Dallas après 4 saisons. Les deux stars de Bravo ont parlé plus tôt cette année et Gunvalson a récemment renversé le thé sur ce qu’elles se sont dit.

Vicki Gunvalson et LeeAnne Locken | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Vicki Gunvalson confirme sa sortie

Avant la production de la saison 15 de RHOC, Gunvalson a confirmé qu’elle quittait la franchise. L’OG du CO avait été rétrogradé dans la saison 14 et n’était présenté que comme un “ami de”, ce dont elle n’était pas heureuse. Le maven de l’assurance espérait que les producteurs lui demanderaient de revenir en tant que star à plein temps, mais cela ne s’est pas produit.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

À l’époque, Gunvalson a taquiné les fans qu’elle revenait avec son podcast, quelque chose qu’elle a déjà publié.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

LeeAnne Locken part après une controverse

De même, Locken a annoncé son départ de RHOD après une saison controversée 4. L’ancienne star du carnaval était en désaccord avec Kary Brittingham tout au long de la saison et a été accusée de racisme, ce que Locken a nié.

“Les quatre dernières années ont été un bon moment pour gifler le chariot mais après mûre réflexion, j’ai pris la décision personnelle de m’éloigner de RHOD”, a déclaré Locken dans une déclaration à People.

Locken a reconnu les difficultés qu’elle a vécues pendant la quatrième saison des Housewives basées à Dallas.

«J’ai hâte de m’éloigner des caméras et de passer du temps de qualité avec mon mari et mes amis, à voyager, mais surtout, à revenir à la philanthropie, qui était ma principale raison de rejoindre le salon», a-t-elle ajouté.

Vicki Gunvalson et LeeAnne Locken partagent l’appel

Après l’annonce de Locken qu’elle quittait RHOD, elle a parlé à Gunvalson et a partagé une conversation.

“[LeeAnne] je viens de dire: «Comment vous débrouillez-vous?» et j’ai dit: «C’est une chose au jour le jour. Certains jours, je suis vraiment bon et certains jours je ne suis pas bon du tout parce que j’avais l’impression que mon identité, une partie de mon identité, était [RHOC]”Je l’ai en quelque sorte aidée, ironiquement”, a déclaré Gunvalson sur son podcast Whoop It Up with Vicki.

Gunvalson a établi des similitudes entre son fiancé Steve Lodge et le mari de Locken, Rich Emerblin.

«Rich a la même carrière que Steve. Ils sont très protecteurs. Ils voient les choses différemment et Rich n’aimait pas certaines des choses qui étaient dites à son sujet », a ajouté Gunvalson.

Gunvalson a taquiné qu’elle reviendrait à la télévision avec sa propre émission de téléréalité aux côtés de Tamra Judge, mais pour l’instant les détails sont rares.