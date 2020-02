Quel rôle a joué «tous les garçons que j’aimais avant» dans le rôle de Star Lana Condor dans «X-Men»?

Lana Condor est devenue une étoile montante ces dernières années. En peu de temps, l’actrice de 22 ans est passée de relativement inconnue à une sensation hollywoodienne dont les jeunes ne peuvent pas se lasser.

Condor est surtout connue pour son rôle de Lara Jean dans le film To All the Boys Ive Loved Before. Cependant, les fans pourraient être surpris de savoir qu’elle est également apparue dans un film X-Men quelques années auparavant. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce rôle intéressant que Condor a joué.

Comment Lana Condor est-elle devenue populaire?

Lana Condor | Emma McIntyre / . pour MTV

Condor est né le 11 mai 1997 au Vietnam. Elle a vécu dans un orphelinat pendant un certain temps avant d’être adoptée par des parents blancs américains quelques mois après sa naissance.

Condor a grandi à plusieurs kilomètres de Seattle, Washington, et était très impliqué dans les arts quand il était enfant. Elle a commencé comme danseuse de ballet et s’est entraînée dans quelques écoles différentes à travers le pays.

Plus tard, elle a commencé à prendre des cours de théâtre et a même été professeur de théâtre à la California State Summer School for the Arts.

En 2016, elle a commencé à jouer dans divers films, tels que X-Men: Apocalypse (2016), Patriots Day (2016) et High School Lover (2017). Puis, sa renommée a explosé en 2018 après avoir décroché le rôle de Lara Jean dans le film Netflix To All the Boys Ive Loved Before.

Le film est devenu un succès auprès des téléspectateurs du monde entier et était particulièrement populaire parmi les Américains d’origine asiatique pour sa représentation positive de la communauté asiatique aux États-Unis. La carrière de Condor a également décollé peu de temps après.

Quel rôle Lana Condor a-t-elle joué dans ‘X-Men: Apocalypse’?

Condor a joué Jubilee dans X-Men: Apocalypse. Jubilee est un mutant qui peut générer des explosions d’énergie pyrotechnique de ses mains.

Avant la première du film, les fans étaient ravis de voir les débuts de Jubilee, d’autant plus qu’il s’agissait d’une représentation pour les Américains d’origine asiatique dans une industrie où les personnages asiatiques manquent et sont constamment utilisés pour promouvoir les stéréotypes offensifs. Cependant, les fans sont devenus déçus de voir que le personnage de Jubilee était simplement un camée, et les autres personnages asiatiques n’ont pas eu beaucoup de dialogues non plus.

Condor a récemment décidé de parler de cette expérience en disant: «Pour le moment, j’étais heureux de tout ce que je pouvais obtenir. Maintenant, si cette même expérience se produisait, je serais assez découragé et bouleversé et je sentirais qu’il y avait une injustice. »

De plus, Condor a révélé qu’elle avait fait une bonne partie des auditions pour des pièces qui l’obligeaient à jouer des stéréotypes asiatiques nuisibles.

«La plupart du temps, les gens supposent que j’ai un accent, et ce n’est pas le cas», a-t-elle déclaré avant de partager qu’elle était souvent invitée à être mignonne comme Hello Kitty ou des personnages d’anime. Ils voulaient que je sois si moche parce que c’est ce qu’ils pensent que les Asiatiques sont. “

En fait, Condor a déclaré plus tard à The Wrap qu’elle serait prête à rejouer Jubilee si le personnage pouvait être mieux écrit cette fois-ci, notant: «C’est un personnage fantastique et maintenant je pense que c’est le moment idéal pour lui donner ce qu’elle mérite . “

Sur quels projets futurs Lana Condor travaille-t-elle?

Condor semble être mieux placée dans sa carrière maintenant et n’aurait plus à jouer des rôles offensants pour les gens de sa communauté.

Elle est récemment apparue dans la suite de To All the Boys Ive Loved Before, intitulée To All the Boys: P.S. I Still Love You, qui a été présenté sur Netflix près de la Saint-Valentin 2020.

De plus, Condor a également terminé le tournage du troisième film, To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean. La date de sortie de ce film est encore inconnue, mais il est actuellement en post-production.