Quel tissu dois-je utiliser pour fabriquer mon propre masque facial?

Avec la rareté des protège-dents dans de nombreuses pharmacies et hôpitaux du pays, les gens ont choisi de fabriquer leurs propres masques avec les matériaux à portée de main. Et bien que ce ne soit pas mauvais en soi, il y a plusieurs choses à garder à l’esprit lors de la fabrication de nos propres masques, car pas n’importe quel tissu sert à vous protéger contre le coronavirus et d’autres polluants. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de disposer de matériaux spécialisés et coûteux, vous devez vérifier qu’ils répondent à certaines caractéristiques.

Malheureusement, L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas effectué suffisamment de tests pour déterminer quels matériaux sont les plus efficaces faire un embout buccal fait maison:

«L’utilisation de masques faits d’autres matériaux (par exemple en coton ou en tissu) également connus sous le nom de masques non médicaux dans un cadre communautaire n’a pas été bien évaluée. Actuellement, il n’y a aucune preuve pour recommander son utilisation ou non “, explique l’OMS.

Cela n’enlève rien au fait que les experts reconnaissent l’importance de porter des masques au milieu d’une pandémie. Et quand il s’agit de se couvrir avec ce que l’on a sous la main, il faut aussi savoir choisir.

Lors du choix d’un tissu pour faire un masque vous devez prendre en compte la densité du matériau suivant la règle: plus dense, mieux c’est. En d’autres termes, moins il y a d’écarts entre les différents tissus, le meilleur matériau sera de faire un masque facial. Un bon moyen de vérifier cela est en rétro-éclairé:

«Si la lumière passe très facilement à travers les fibres, pour que vous puissiez presque les voir, ce n’est pas un bon tissu. Si le tissu est plus dense et le matériau plus épais de telle manière que la lumière ne passe pas aussi facilement, c’est le matériau que vous devez utiliser “, a déclaré Scott Segal, président du département d’anesthésiologie du Wake Forest Baptist Medical Center. Le New York Times.

Si le matériau présente moins de lacunes, moins il est susceptible d’être percé par des contaminants tels qu’un virus. De nombreux types de tissus répondent à cette exigence, en particulier ceux qui sont similaires à la flanelle., ainsi que les couches de taies d’oreiller de 600 kilos, les filtres à air HEPA et même certains filtres pour aspirateurs.

D’un autre côté, rappelez-vous que l’utilisation de protège-dents n’est qu’une mesure préventive qui doit être complétée par des actions telles que le lavage constant des mains, éviter les poignées de main et les baisers, et rester autant que possible à la maison.

