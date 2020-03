Quelle audace! Anitta surprend tout le monde en bougeant son corps comme ça encore et encore

Anitta a surpris tout le monde avec cette vidéo sur leurs réseaux sociaux.

2 mars 2020 10 h 22 min 19 s

Larissa de Macedo Machado, mieux connue de tous pour son nom de scène Anitta, est une chanteuse d’origine brésilienne qui a beaucoup parlé ces derniers jours de son style innovant en matière de chant et de danse.

Ces dernières années, il a réussi à capter l’attention et l’affection de milliers de followers avec des chansons telles que “combatchy”, “show das puissant” et “meiga and abuse”, qui sont restées dans la mémoire et le cœur de ses followers.

Récemment, nous avons enquêté un peu sur le compte Instagram du cantate et nous avons rencontré une vidéo très intéressante, car vous pouvez y voir Anitta danser d’une manière très audacieuse.

La chanteuse lors de la publication sur son compte instagram, je cite ce qui suit: «Agora vai começar ou Combatchy», dans l’audiovisuel, vous pouvez voir la chanteuse exhibant ses cheveux dans de belles tresses.

Comment attendu cette vidéo a déclenché des milliers de réactions de ses abonnés. Parmi les commentaires du matériel audiovisuel, nous soulignons: «QUE LINGUA GOSTOSA É DE TONTEAR» et «Socorro hit do caranavallll #combatchy hahah amooo».

