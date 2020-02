Quelle audace! Greeicy Rendón expose son derriere à travers son petit short

Greeicy Rendón attire l’attention de tous ses disciples quand il apparaît assis sur un meuble, les jambes levées, montrant tout cela

7 février 2020

Greeicy Rendón Il a 27 ans aujourd’hui et de 2007 à aujourd’hui, il a attiré l’attention de tout son public grâce à sa beauté et son incroyable talent.

Rappelez-vous que la célèbre a participé à la série télévisée intitulée: “Daisy O’Brian McLaren”, et depuis lors, son visage a commencé à apparaître dans notre mémoire pour atteindre un point où nous la reconnaissons n’importe où.

Une page de fans Instagram a publié une photo extrêmement chaude de Greeicy Rendón où il est montré avec une tenue totalement frappante et avec une pose beaucoup plus frappante, faisant que tous ses fans sont bordés de sa beauté.

Avec un crop top à manches bouffantes avec des détails floraux et un short super court et serré, la célèbre a décidé de s’asseoir sur un meuble, de lever les pieds dessus et de poser pour la caméra

Tout ce qui est là-bas est vu dans les moindres détails, toute la ligne de la derrière est marquée jusqu’à ce que plus ne puisse pas, et elle tenant compte de cette information, décide de sourire tout en montrant ses qualités.

.