Quelle audace! Karol G la laisse photographier avec ses amis dans l’air qu’ils laisseront

Karol G ne peut pas avec tout cela

16 janvier 2020

La chanteuse Karol G Elle est sans aucun doute l’une des artistes du moment, car depuis qu’elle a commencé sa carrière artistique, elle a donné beaucoup à dire. Évidemment, arriver là où elle est aujourd’hui n’a pas été facile pour elle, car elle l’a indiqué à plusieurs reprises.

Depuis qu’il a commencé sa relation avec le chanteur Anuel AA, karol G Il a gagné du terrain dans le monde du chant et de la célébrité, car tout le monde est très attentif à ce que le couple fait et arrête de faire, qui sont dans les projets de mariage.

Récemment, nous avons observé une photographie de la chanteuse dans son compte rendu officiel de instagram, où il a certainement l’air très heureux, est entouré de gens qui le font se sentir très spécial. En légende, l’artiste a placé “Celui qui me connaît sait que c’est lui qui m’a exploité avec émotion”.

L’humilité et la personnalité de Karol G Ils sont tombés amoureux, car elle se sent très reconnaissante d’être entourée de toutes ces personnes. Comme prévu, ses fans sont devenus fous en quelques minutes, et parmi les commentaires que nous mettons en évidence.

«Nous t’aimons Karol. Dommage que le vers de Nicki Minaj. Espérons que cette année, nous pourrons voir les deux chanter ensemble en direct! “J’allais pleurer cette grande fierté” “Bravoooooo. Que les succès continuent et nous célébrons avec vous.”

