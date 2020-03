Quelle audace! Kylie Jenner a tout montré en appliquant un écran solaire

Pendant l’administration du produit, il a effrontément manipulé le maillot de bain pour ne laisser aucune partie non protégée.

9 mars 2020

La femme d’affaires américaine, Kylie Jenner, continue de susciter la polémique sur les réseaux sociaux avec son espièglerie et son attitude provocatrice. Cette fois, il a à peine utilisé un appareil photo et son reflet dans une fenêtre pour infarctuer tous ses disciples.

Et est-ce que la sœur cadette de Kim Kardashian Un micro maillot de bain couleur peau a été placé, avec lequel un écran solaire a été appliqué très sensuellement sur tout le corps. Le meilleur de tous: pendant l’administration du produit, il manipulait sans vergogne le maillot de bain afin de ne laisser aucune partie sans protection.

En plus de la tenue, d’une pose suggestive et de l’utilisation de la vitre pour profiter de son reflet, ils ont fait l’équipement parfait pour que les réseaux explosent en commentaires sur la beauté et la sensualité de la femme d’affaires.

La crème solaire fait bien sûr partie de la gamme de cosmétiques Kylie, qui couvre également les soins de la peau. Beaucoup de commentaires dans la publication Instagram téléchargée par la sœur de Kim, se sont concentrés sur la question de savoir quels produits elle utilise pour prendre soin de son corps.

De même, les fans se sont débarrassés des compliments envers la femme d’affaires qui a également publié des photos de son arrière-garde, prises pendant l’application du protecteur.

