Quelle audace! Regardez ce que Natti Natasha a donné à papa Yankee pour son anniversaire

Le jeune artiste a surpris tout le monde avec ce détail inattendu.

28 février 2020 07:52

La jeune compositrice et chanteuse dominicaine Natalia Alejandra, mieux connue de tous sous le nom de Natti Natasha, est une artiste qui, en peu de temps d’une carrière musicale, a été considérée comme l’une des chanteuses les plus importantes du reggaeton.

Cette chanteuse séduisante est dans le collimateur de tous les médias, car elle a été vue à plusieurs reprises dans des situations très suspectes et compromettantes avec le célèbre Portoricain Daddy Yankee.

Il est important de se rappeler que le chanteur portoricain Daddy Yankee est un homme marié avec des enfants, c’est pourquoi les voir partager a capté l’attention de tous les fans.

En nous renseignant un peu sur les réseaux sociaux, nous avons trouvé une photo sur le compte Instagram officiel de Natti Natasha où elle offre à la chanteuse un beau cadeau pour son anniversaire.

Naty au moment de la publication de la photo a placé une belle et belle dédicace qui cite: “Quand ma carrière a été perdue à cause des nombreux problèmes que j’ai traversés en silence, cet homme qui vient ici et parfois les fans imaginent quoi est, il a rouvert les portes, à la fois professionnel et personnel et m’a fait partie de sa famille … “

«Aujourd’hui et tous les jours, je remercie Dieu de m’avoir permis d’apprendre d’un génie de l’industrie. Joyeux anniversaire @ papayankee Merci de nous avoir motivés à suivre le bon chemin avec discipline, respect et humilité. #happybirthdaydaddyyankee Long Life Boss. “

