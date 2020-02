Quelle chaleur! Ils attrapent Karol G dans un mini bikini assis dessus et Anuel AA réagit comme ça

La chère Colombienne passait une journée tranquille à la piscine, lorsqu’elle a été photographiée en train de faire cela.

Carolina Giraldo Navarro, mieux connue dans le monde musical sous le nom de Karol G, est une chanteuse et danseuse de différents genres musicaux, mais le reggaeton a été son principal allié pour atteindre la célébrité.

Karol G est très populaire sur les réseaux sociaux, seulement sur Instagram a le nombre incroyable de 27,5 millions de followers, et sa dernière publication où il parle de la nouvelle compagnie aérienne toscane, laisse entendre que les affaires du chanteur vont bien.

En plus de la renommée, de la beauté et de la fortune, la chanteuse populaire jouit d’une famille immense et belle comme elle l’a récemment vu dans sa vidéo d’anniversaire. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, il a pour petit ami le reggaeton le plus célèbre, Anuel AA.

La vie du chanteur peut être onirique, mais elle est souvent assaillie par des caméras paparazzi et des comptes non officiels des médias sociaux qui publient des détails personnels sur le chanteur.

Comme cette photo où Karol G ne peut pas avoir l’air plus sensuel même s’il le voulait. On la voit sur un flotteur, à la peau bronzée et portant un bikini blanc que Karol G montre dans une position sensuelle qui est infarctus.

