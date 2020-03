Quelle chance Piqué! De cette façon, Shakira profite de la quarantaine

La belle chanteuse Shakira nous a laissé voir comment les jours de quarantaine se sont passés, à travers une courte vidéo enregistrée par son mari bien-aimé Piqué

26 mars 20208: 36 h

La belle chanteuse Shakira Il est né dans la belle ville de Baranquilla, en Colombie, et c’est là que ses plus grands rêves ont commencé à se matérialiser.

Il y a de nombreux succès Shakira depuis qu’elle a commencé sa carrière artistique, motivant ainsi beaucoup de filles à être comme elle. Et garçon, est-ce qu’elle l’a fait!

“Etudier la philosophie! Smart ass!”, Ceci a été écrit par le célèbre ancien joueur de football Piqué tout en enregistrant sa femme étudiant un peu de philosophie.

À Shakira Il aime étudier et en savoir toujours un peu plus, afin de grandir encore plus dans sa carrière, car comme nous avons pu apprécier le célèbre, il est venu rester dans nos cœurs, et c’est pourquoi il cherche toujours à matérialiser ce désir de faire de la vraie musique.

Bref, nous voulons continuer à observer l’artiste sous toutes ses facettes, nous vous aimons. Shakira!

