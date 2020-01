Quelle chanson était dans la nouvelle bande-annonce de Mutants?

Le film d’horreur de super-héros longtemps attendu et attendu Les nouveaux mutants a finalement vu la sortie d’une nouvelle bande-annonce complète aujourd’hui, suscitant de nombreuses questions, dont certaines auxquelles je suis heureux de répondre (et d’autres auxquelles je ne peux pas. Je ne suis pas un oracle).

Je vais répondre à la première question qui a engendré cet article, cependant: quelle est cette chanson qui dit “nous n’avons pas besoin d’éducation” dans le nouvel aperçu de The New Mutants?

C’est une très bonne question, et si vous avez moins de 17 ans ou n’avez pas écouté de musique antérieure à Mark Zuckerberg, vous ne connaissez peut-être pas la réponse. Heureusement, cependant, je connais la réponse.

Ignorant le fait que l’existence de Google rend les pièces comme celle-ci excédentaires aux exigences d’un barbecue végétalien, sans parler de la façon dont je traîne cela inexplicablement bien au-delà des domaines de l’étiquette décente, j’ai conçu un article digne de la gros titre. Répondez, oh, c’est vrai! Quelle était la question, encore une fois?

Pas la peine, je m’en souviens. Permettez-moi de vous en poser une en retour: connaissez-vous le travail de Pink Floyd? Si oui, alors je ne sais pas pourquoi vous avez continué à lire ceci après la troisième phrase. Sinon, cependant, la chanson en question est «Another Brick in the Wall, Pt. 2 ”du cinquième meilleur album de Pink Floyd, leur opéra rock The Wall de 1979.

Je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de pouvoir enfin m’en débarrasser. Le poids le plus énorme s’est levé de mes épaules. Probablement comme le poids qui s’est levé des épaules des dirigeants de Fox lorsque Les nouveaux mutants est devenu le problème de Disney (qui enchaîne à peu près les choses sur la piste). Le tournage régulier s’est en fait terminé il y a plus de 2 ans, seulement pour que Fox ordonne une succession de reprises, ce qui a entraîné une série de retards de sortie. Cette fois-ci, cela sort en fait. Nous pensons. Revenez avec nous le 3 avril pour en être sûr.