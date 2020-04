Quelle chanson figure dans l’annonce 2020 de Persil? Une publicité pertinente présente la musique d’un artiste en devenir – HITC

La dernière publicité télévisée de Persil s’est avérée assez pertinente compte tenu de l’état actuel du monde, mais quelle est la chanson utilisée dans l’annonce?

La création d’une annonce mémorable est considérée comme une forme d’art par certains et peut s’avérer être une entreprise délicate.

Certaines des principales techniques utilisées pour créer une publicité incluent l’embauche d’un acteur de renom pour apparaître ou l’utilisation d’une chanson connue et accrocheuse.

La dernière publicité de Persil, qui est arrivée en avril 2020, privilégie la dernière de ces deux tactiques, mais la chanson et l’artiste impliqués ne sont guère des noms connus, pour le moment du moins.

Mais quelle est la chanson qui apparaît dans l’annonce Persil 2020 et qui est l’artiste derrière?

L’annonce Persil 2020

Plutôt que de se vanter du pouvoir nettoyant de leur détergent à lessive, la dernière annonce de Persil adopte une approche plus poignante.

L’annonce s’ouvre sur des plans de parcs et d’une aire de jeux vides tandis qu’un texte apparaît à l’écran: «Pendant des années, nous vous avons encouragé à vous salir à l’extérieur. Pour l’instant, nous vous remercions de jouer à l’intérieur. »

C’est un rappel pertinent des moments difficiles que nous traversons actuellement.

Ensuite, le ton de l’annonce change lorsque nous rejoignons une paire d’enfants qui restent à la maison et détournent leur attention pour créer des arcs-en-ciel à coller dans leurs fenêtres au lieu de jouer à l’extérieur.

Une chanson est diffusée en arrière-plan de l’annonce qui présente les paroles, “bientôt vous serez libre.”

Quelle est la chanson?

Contrairement à la plupart des chansons utilisées dans les publicités, Running Free n’est pas un morceau bien connu et il n’est pas officiellement sorti par Tasha Robertson en single ou sur un album.

Malheureusement, cela signifie également qu’au moment de l’écriture, il n’y a pas de version complète de cette chanson à écouter, tout ce que nous obtenons, c’est la brève ligne ou deux de l’annonce Persil.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Qui est Tasha Roberton?

Tasha Robertson est une artiste musicale émergente basée dans l’Essex.

L’auteur-compositeur-interprète, dont la musique est décrite comme un mélange délicat de folk et de pop, dispose de plusieurs singles actuellement disponibles en streaming sur des sites comme Spotify et Amazon Music, mais malheureusement, Running Free n’est pas officiellement sorti.

Loin de créer de la musique, Tasha est également active sur les médias sociaux et possède des comptes sur Facebook, Instagram et SoundCloud et a également son propre site Web.