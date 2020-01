Quelle chose Jillian Michaels a-t-elle critiquée au sujet du régime alimentaire de Wendy Williams?

L’entraîneur personnel et ancien entraîneur de The Biggest Loser de NBC, Jillian Michaels, a récemment suscité la controverse avec ses commentaires sur Lizzo et la positivité des graisses.

Mais Lizzo n’est pas la seule célébrité que Michaels a critiquée ces derniers temps. Michaels est apparue dans l’émission de Wendy Williams le 7 janvier pour promouvoir sa nouvelle application de fitness. En cours de route, elle a déclaré à Williams qu’elle n’était pas fan de l’approche personnelle de l’animateur de talk-show en matière de perte de poids.

Jillian Michaels | Manny Carabel / .

Michaels a dit à Williams qu’elle ne croyait pas aux régimes comme le céto ou le jeûne intermittent

Lors de son apparition au Wendy Williams Show, Michaels a exploré son aversion pour les régimes qu’elle considère comme «extrêmes».

Alors, quand Williams a demandé à Michaels ses meilleurs conseils pour une nouvelle année en bonne santé, l’entraîneur a répondu: «Honnêtement, bon sens. C’est devenu tellement controversé. J’ai littéralement eu des ennuis et j’ai fait les gros titres de Google pour avoir dit: “Hé, céto, pas si sain. Hé, végétalien, pas si sain. “Comme les deux extrêmes. Ou vous savez quoi, ces nettoyages. Pas une bonne idée. Mangez juste moins! ”

Mais Williams a interrompu pour partager qu’elle avait un petit secret de jeûne. «Jeûne, genre, deux fois par semaine», a-t-elle avoué.

“Quand tu dis vite, qu’est-ce que tu veux dire par là?” Insista Michaels.

“Juste de l’eau,” répondit Williams.

“Pendant deux jours?!”, Demanda Michaels incrédule.

«Pas d’affilée. Êtes-vous fou? », A demandé Williams.

“Êtes-vous?”, Plaisanta Michaels.

Les deux femmes se moquaient un peu de la valeur (ou non) du jeûne

Williams a précisé qu’elle n’apportait pas exactement aucun nutriment lors de ses jours de jeûne. “De l’eau et un jus vert et un jus puissant le matin, c’est tout”, a-t-elle expliqué. “Mais les autres jours, je mange ce que je veux.”

Mais Michaels est restée fidèle à son mantra habituel de nutrition et de fitness: tout est question de modération et de discipline régulière et routinière. “Mais vous voyez, je préfère que vous ne vous disiez pas,” je mange ce que je veux. “

Williams ne l’achetait pas. Elle est restée au visage de pierre et a répondu en plaisantant simplement: «Non».

Michaels a également fait des commentaires controversés sur la positivité des graisses

Faisant écho à ses commentaires sur Lizzo sur AM to DM de BuzzFeed, Michaels a également exprimé ses préoccupations concernant les mouvements positifs pour le corps et les graisses dans The Wendy Williams Show.

“Donc je lisais l’article”, a demandé Williams à Michaels à propos de sa récente couverture dans le magazine Women’s Health, “et à l’intérieur vous parliez de gens pas … eh bien, vous parliez de gens célébrant l’obésité.”

«Je trouve juste que notre monde est tellement polarisé, et comme, vous savez, il y a eu tellement de graisse honteuse pendant si longtemps, que maintenant le pendule a basculé à un endroit où il est comme, ‘Vous êtes 250 livres et vous’ je le possède, et je suis comme, non, non, non », a expliqué Michaels.

Elle a poursuivi: «Lorsque vous commencez à célébrer cela, il ne s’agit pas de honte, il ne s’agit pas d’exclure qui que ce soit, mais nous ne voulons pas non plus cosigner le cancer, les maladies cardiaques, le diabète. C’est un non. Donc, nous n’excluons personne, nous ne jugeons personne, mais nous ne célébrons pas non plus. »

Michaels a dit qu’elle pouvait se rapporter personnellement à cause de sa propre histoire avec la nourriture. “Et je dis cela parce que j’étais un enfant en surpoids”, a-t-elle déclaré à Williams. «J’ai utilisé la nourriture comme mécanisme d’adaptation… je le comprends.»