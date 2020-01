Quelle combinaison! Becky G déguisée en princesse mais sortant son doigt Mercy!

Bien qu’elle s’habille de soie … l’attitude de Becky G ne change jamais.

31 janvier 20208: 12 h

Becky G C’est sans aucun doute l’une des plus jeunes figures qui le casse dans le monde du reggaeton et de la musique urbaine.

Avec seulement 22 ans, beaucoup de talent et une attitude inégalée, cette belle californienne avance à pas de géant et démontre que son succès, quelle que soit sa hauteur, ne fait que commencer.

Et quand il semble que nous ayons tout vu, le précieux Becky Cela nous surprend avec ces combinaisons de crise cardiaque: habillée comme une princesse entière et montrant son côté plus rugueux en tirant son doigt. Quelle femme!

De plus, cette photo met également en évidence la beauté de cette robe à encolure. Cette fille est vraiment une déesse!

La question est, si cela ne fait que commencer, à quoi ressemblera-t-il dans quelques années? Sans doute:Becky G Il construit un empire!

