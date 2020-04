Quelle émotion! Découvrez la première image de ‘Dune’ avec Timothée Chalamet

En 1984, David Lynch a décidé de publier son adaptation du roman de science-fiction Dune, écrit par Frank Herbert.. Il est difficile de le décrire. Ce n’était pas un échec complet, mais ce n’est pas non plus le meilleur film de Lynch … définitivement. Ses fans, après de grands travaux comme Eraserhead et The Elephant Man, Ils s’attendaient à voir à quoi ressemblait la science-fiction dans l’imagination du cinéaste, et la réalité est qu’elle n’en a pas surpris beaucoup.

Et maintenant, ce 2020 (toujours debout), on verra la nouvelle adaptation de Dune par Denis Villeneuve, dont nous nous souvenons de grands films comme Sicario, Arrival et Blade Runner 2049. Compte tenu de cette histoire du film, nous savons que Dune C’est l’un des films les plus attendus de cette 2020.

Vous pouvez également lire: 10 CLASSIQUES DE CINÉMA (OU CULTE) QUE VOUS POUVEZ VOIR EN STREAMING

Et pas seulement parce qu’il est dirigé par Villeneuve, mais par le casting qu’il a. Pour commencer, il met en vedette Timothée Chalamet, l’une des promesses d’Hollywood que nous reconnaissons pour son talent dans des films comme Call Me By Your Name ou Little Women.

Il est suivi par Oscar Isaac, Rebeca Ferguson, Stellan Skarsgård, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa et plus encore. Ils participent au casting principal.

En exclusivité pour Vanity Fair, ils ont publié la première image officielle de Dune avec Chalamet, dans laquelle nous pouvons le voir jouer Paul Atreides, un prince qui laisse sa vie confortable et en tant que membre de la noblesse à Caladan, pour se rendre sur la planète Arrakis, ce qui est dangereux, mais contient un élément de grande valeur – Une sorte de carburant et de drogue – que l’on ne trouve que là-bas.

Les anciens dirigeants de ce lieu, les Harkonnen, souhaitent reprendre le contrôle, ils attaquent donc Paul Atreides et la population d’Arrakis., qui a été fouetté et exploité pour supprimer cet élément si convoité dans l’univers connu du film.

Isaac et Ferguson joueront les parents de Paul Atreides alors que Brolin jouera Gurney Halleck, un vétéran de guerre. Bardem sera Stilgar, le chef des fremen, originaires d’Arrakis.

Selon le même média, Il s’agit d’une exclusivité en deux parties. Demain, mardi 14 avril, la deuxième partie de ces images sortira, qui est le premier regard sur ce film. Apparemment (ou du moins c’est ce que nous voulons croire), nous verrons Zendaya dans son personnage.

Comme nous l’avons mentionné, Dune n’a pas modifié sa date de sortie en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ou du coronavirus. Dune maintient sa date de sortie prévue le 18 décembre 2020.

Si vous n’avez absolument aucune idée de ce qu’est Dune et pourquoi c’est si important, alors Nous vous recommandons de lire le roman publié en 1965. Et en tout cas, voir la version 1984 de David Lynch qui est disponible sur Prime Video.