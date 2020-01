Quelle espièglerie! Thalia porte le corset le plus chaud et tous ses fans n’arrêtent pas de la regarder

La toujours diva Thalia a encore une fois impressionné tous ses followers sur Instagram en téléchargeant des photos épicées à l’aide d’un corset de rêve, quelle beauté d’une femme!

29 janvier 2020

Thalia Elle est l’une des célébrités les plus aimées du Mexique, cette belle femme ainsi qu’une travailleuse, ne laisse jamais ses réseaux sociaux oubliés, elle est très active sur Instagram et tous ses fans adorent chaque poste!

La belle interprète de “Je ne me souviens pas” a volé des milliers de regards lorsqu’elle portait un costume très frappant, dans lequel sa petite ceinture se détachait.

Malgré l’âge et leurs enfants, Thalia Elle n’a jamais perdu sa silhouette sculpturale de fitness, elle aime la bonne nutrition et les exercices et bien sûr, sa silhouette le prouve.

En plus des photos, des phrases de motivation et de chaque occurrence, la Mexicaine profite également des réseaux sociaux pour promouvoir son nouveau thème «Ya tu tu sabre moi!»

Quel coup Thalia, ne change jamais!

