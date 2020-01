Quelle est la chanson à la fin de Silent Witness? La fin émotionnelle de l’épisode 8 laisse les fans les larmes aux yeux – HITC

Les fans de Silent Witness ont été larmoyants par le dernier épisode.

La musique peut souvent être un élément crucial d’un film de série télévisée.

Trouver le bon morceau ou la bonne musique peut élever ce que nous regardons à l’écran, tandis qu’une chanson mal adaptée peut totalement gâcher l’expérience.

Les fans du drame de la BBC Silent Witness étaient à la réception de l’ancien hier soir (28 janvier) alors que la fin de l’épisode 8 de la série 23 laissait de nombreux fans au bord des années.

La fin de l’épisode 8 de Silent Witness

Alors qu’il y avait le meurtre habituel à démêler, les épisodes 7 et 8 de Silent Witness ont dévié dans la vie personnelle de Clarissa Mullery (Liz Carr) car sa mère vieillissante a besoin de soins urgents.

Il est tragiquement révélé que la mère de Clarissa, Penny, qui souffre déjà de démence, a maintenant reçu un diagnostic de cancer.

Dans les derniers instants de l’épisode, le couple partage un moment magnifiquement réconfortant et est joué par une chanson suffisamment émotionnelle.

Quelle est la chanson?

La chanson en question est Killing Me du musicien britannique Luke Sital-Singh. Killing Me est sorti en 2017 en tant que single ainsi que sur l’album de Luke Time is a Riddle.

C’est vraiment une belle chanson et s’intègre parfaitement à la scène dans Silent Witness avec son rythme lent et ses paroles émotionnelles.

Vous pouvez écouter la chanson en entier dans la vidéo ci-dessous.

Les fans réagissent à la fin émotionnelle

Il est prudent de dire que la fin a été bien accueillie par les fans de Silent Witness qui ont profité des médias sociaux pour faire l’éloge de l’épisode et du choix de la chanson.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Je viens de rattraper #SilentWitness, je pleure toujours. Quelle belle fin si dévastatrice. J’ai adoré »

Un autre a ajouté: «Quel superbe épisode de Silent Witness ce soir. Une telle fin émotionnelle pour Clarissa, Liz Carr était merveilleuse. »

Et enfin, ce fan résume parfaitement ses sentiments sous forme de gif:

La série 23 de Silent Witness se termine par les épisodes 9 et 10 de la semaine prochaine qui devraient être diffusés respectivement les 3 et 4 février.

