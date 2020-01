Quelle est la chanson dans l’annonce TV de Casualty? Les fans craignent pour Duffy dans une nouvelle bande-annonce – HITC

Les fans de BBC One’s Casualty devraient vivre un épisode déchirant cette semaine.

Casualty est facilement l’une des émissions les plus anciennes de la télévision britannique.

Actuellement dans sa 34e série, la série compte plus de 1 000 épisodes et les fans ont eu d’innombrables personnages avec lesquels se lier et des histoires à investir au fil des ans.

Le prochain épisode 22, diffusé le samedi 1er février, semble être un larmoyant potentiel avec le personnage préféré des fans Duffy très au cœur de l’action.

Pour susciter l’enthousiasme pour l’épisode, la BBC a publié une bande-annonce qui présente une chanson à couper le souffle.

Bande-annonce de l’épisode 22

La bande-annonce s’ouvre avec Charlie Fairhead de Derek Thompson à la recherche de la maison de sa femme Lisa “Duffy” Duffin et le montre de plus en plus inquiet quand il découvre que la porte d’entrée a été laissée grande ouverte avec des empreintes de pas se dirigeant vers la neige.

Naturellement, il sort la chercher et informe également la police de sa disparition.

Nous apercevons quelques visages familiers de Casualty, tous l’air inquiet ou contrarié avant que Charlie ne rattrape Duffy qui a été retrouvé inconscient et hyperthermique.

Quelle est la chanson?

La chanson qui joue dans la bande-annonce est Someone You Loved du musicien écossais de 23 ans Lewis Capaldi.

Someone You Loved, qui apparaît sur l’album 2019 Divinely Uninspired To A Hellish Extent (quel nom d’ailleurs), est facilement la plus grande chanson de Capaldi à ce jour avec près d’un milliard d’écoutes sur l’application de streaming Spotify.

Le clip de la chanson, qui se trouve ci-dessous, présente un autre Capaldi sous la forme de Doctor Who et de l’acteur de The Thick of It Peter Capaldi qui est le cousin au second degré de Lewis Capaldi une fois retiré.

Les fans craignent pour Duffy

On sait depuis un certain temps que Cathy Shipton, l’actrice qui incarne Duffy dans Casualty depuis 1986, quittera la série.

Cependant, maintenant que son départ est enfin sur nous, les fans ne prennent certainement pas bien les nouvelles avec beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «J’ai eu une boule dans la gorge en regardant cela. Je ne suis pas prêt à dire au revoir à Duffy! #Victime”

Un autre a ajouté: «Duffy et Charlie me brisent le cœur. Nous avons attendu la meilleure partie de 30 ans pour qu’ils se réunissent et maintenant cela. Ils méritaient mieux “

Et enfin, ce fan a utilisé un gif touchant pour résumer leurs sentiments:

L’épisode 22 de Victime est diffusé à 21 h 15 le samedi 1er février sur BBC One.

Dans d’autres nouvelles, qui est Betty Dodson? Les fans de Goop Lab portent leur obsession sur Twitter!