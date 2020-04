Quelle est la chanson française dans l’annonce 2020 de Kellogg? Paroles de chansons et artistes pour Ca Plane Pour Moi – HITC

Les Kellogg’s ont agrémenté leur dernière publicité d’une chanson française classique que vous ne manquerez pas de reconnaître.

La création d’une annonce mémorable peut souvent être considérée comme une forme d’art, car de nombreuses personnes ont essayé une myriade de méthodes au fil des ans pour capter l’attention des téléspectateurs.

Cependant, les méthodes les plus couramment utilisées pour créer une annonce qui reste dans l’esprit des gens utilisent souvent une chanson bien connue et font également apparaître un visage célèbre dans l’annonce.

L’une des utilisations les plus célèbres de la musique dans une publicité était In the Air Tonight de Phil Collins, qui était utilisée dans la très populaire publicité Cadbury 2007.

Maintenant, Kellogg’s a pris le relais avec sa dernière publicité pour 2020 avec l’utilisation d’une autre chanson bien connue.

L’annonce de Kellogg 2020

Pour une entreprise qui produit des céréales pour petit-déjeuner, l’annonce Kellogg 2020 est exactement ce à quoi vous vous attendez.

Nous rejoignons une foule de personnages dans l’annonce qui, malgré leurs modes de vie et situations très différents, se retrouvent tous à manger des céréales de Kellogg pour le petit déjeuner.

Quelle est la chanson et qui est l’artiste?

La chanson utilisée dans l’annonce de Kellogg en 2020 est Ça plane pour moi, attribuée à l’artiste belge Plastic Bertrand, de son vrai nom Roger Jouret.

Ça plane pour moi est sorti en single en 1977 pour lancer la carrière de Plastic Bertrand et est resté un succès populaire à ce jour. .

Cependant, ce n’est pas la voix de Plastic Bertrand que vous pouvez entendre jouer la chanson car la voix réelle derrière la chanson est Lou Deprijck, le producteur de la chanson.

Paroles de chanson Ça Plane Pour Moi

Wam! Bam! Mon chat, splatch

Gît sur mon lit un bouffé en langue buvant dans mon whisky

Quant à moi, peu dormi, vidé, brimé

J’ai dû dormir dans la gouttière, où j’ai eu un flash (hou-hou-oou-oou!)

En quatre couleurs

Allez hop! Un matin une louloute est v’nue chez-moi

Poupée de Cellophane, cheveux chinois

Un sparadrap, une gueule de bois

Une bière dans un grand verre en caoutchouc (hou-hou-oou-oou!)

Comme un indien dans son igloo

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi

(Hou-hou-oou-oou!) Ça plane pour moi

Allez hop! La nana

Quel panard, quelle vibration de s’envoyer sur le paillasson

Limée, ruinée, vidée, comblée

“Tu es le roi du divan!”

Qu’elle me dit en passant (hou-hou-oou-oou!)

Je suis le roi du divan

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi

(Hou-hou-oou-oou!) Ça plane pour moi

Allez hop! T’occupe, t’inquiète, touche pas ma planète

Ce n’est pas aujourd’hui que le ciel me tombera sur la tête

Et que l’alcool me manquera

(Hou-hou-oou-oou!)

Ça plane pour moi

Allez hop ma nana s’est tirée, s’est barrée

Enfin c’est marre, a tout cassé, l’évier, le bar me resté seul

Comme un grand connard

(Hou-hou-oou-oou!)

Le pied dans l’plat

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi

(Hou-hou-oou-oou!) Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi

Ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi

