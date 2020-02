Quelle est la différence d’âge entre Hugh Jackman et sa femme Deborra-Lee Furness?

Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness sont mariés depuis 1996, ce qui en fait l’un des couples les plus durables d’Hollywood, car Tinseltown n’est pas exactement connue pour ses relations romantiques “éternelles”. Jackman et Furness font partie des Tom Hanks et Rita Wilsons du monde.

Jackman et Furness se sont rencontrés sur le tournage de l’émission télévisée australienne Corelli de 1995. Ils se sont mariés à Toorak, Victoria (une banlieue de Melbourne) en 1996 à St. John’s, et ils ont prospéré depuis. Furness a ensuite joué dans Shame, Jindabyne, Legend of the Guardians, The Real Macaw, et plus encore.

Jackman, d’autre part, est surtout connu comme le visage de Wolverine, mais il a également joué à Broadway, remportant le Tony pour The Boy Next Door. Les deux peuvent avoir à faire face à un style de vie hollywoodien; cependant, ils ont réussi à rester hors de la vue du public et à éviter assez bien les tabloïds potins. Étonnamment, bien que présentant une grande différence d’âge, les magazines ne font pas trop de différence. Cependant, combien est Furness plus âgé que Jackman?

Deborra-Lee Furness est plus âgée que Hugh Jackman?

Contrairement à de nombreux couples hollywoodiens – George et Amal Clooney, Ryan Reynolds et Blake Lively, Dennis Quaid et Laura Savoie – dans lesquels la célébrité masculine est beaucoup plus âgée que son partenaire féminin, Furness est plus âgée que Jackman. Il n’est pas surprenant que le gentleman Jackman ait été attiré par une femme mûre en tant que jeune homme.

Furness est née le 8 décembre 1955, ce qui la rend jeune de 64 ans. Hugh Jackman est né le 12 octobre 1968, ce qui lui fait 51 ans. Ainsi, Furness a 13 ans de plus que l’amour de sa vie Jackman. Cependant, pour autant que tout le monde puisse le voir, les deux doivent faire quelque chose de bien, car leur relation a résisté à l’épreuve du temps, prouvant que (quand il s’agit d’amour et de romance), l’âge n’est qu’un nombre. Ce qui compte, c’est ce que vous ressentez. Alors, après 24 ans de mariage, les deux ont-ils des enfants?

Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness ont-ils des enfants?

Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness partagent deux enfants adoptés ensemble – Oscar Maximilian et Ava Eliot Jackman. Le premier a maintenant 19 ans, tandis que le second a 14 ans. Cependant, comme le note Heavy.com, Furness a subi deux fausses couches avant que le couple ne décide d’adopter son premier enfant.

Bien que le couple ait essayé la FIV, ils ont finalement décidé d’adopter; cependant, Jackman a expliqué une fois qu’ils s’attendaient toujours à avoir des enfants biologiques et à adopter. Après avoir essayé avec diligence avec la FIV, ils ont choisi d’adopter, comme le note Heavy.com.

Aujourd’hui, la maison Jackman-Furness est une grande famille heureuse, et Jackman a même une fois sauvé son fils d’un riptide, ce qui en fait autant un héros dans la vraie vie que lorsqu’il joue Wolverine sur le grand écran.