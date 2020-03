Quelle est la différence d’âge entre l’animateur «Bachelor» Chris Harrison et Lauren Zima de «Entertainment Tonight»?

L’animatrice de longue date de The Bachelor, Chris Harrison, et de Entertainment Tonight’s, Lauren Zima, sont devenues l’un des couples les plus convoités de la télé-réalité. Le duo de pouvoir – qui se croise souvent lorsque Harrison fait la promo de Bachelor Nation – divertit le public avec sa relation facile et ses plaisanteries pleines d’esprit.

Les deux sont toujours un couple relativement nouveau (au moins publiquement), mais semblent passer un bon moment ensemble. Quelle est l’histoire de la romance de Harrison et Zima et à quel point sont-ils séparés en âge?

Regarder de plus près l’histoire d’amour de Chris Harrison et Lauren Zima à la télévision

Chris Harrison et Lauren Zima | Phillip Faraone / FilmMagic

En janvier 2019, Chris Harrison et Lauren Zima ont fait leurs débuts sur le tapis rouge lors de la pré-fête des Screen Actors Guild Awards à West Hollywood. Les deux se fréquentaient depuis des mois, selon plusieurs rapports, et se sont dit «très heureux».

Zima, qui a commencé la comédie de MTV en 2010, Disaster Date, a commencé son voyage Entertainment Tonight en 2015 après avoir brièvement travaillé pour Newsy. Réalité, Steve a considéré le «non» de Zima ET 1 journaliste pour tout ce qui concerne Bachelor Nation », c’est ainsi que l’histoire d’amour entre elle et Harrison a commencé.

Harrison est le visage de la franchise Bachelor depuis sa création en 2002, bien qu’il soit resté marié à son ancienne épouse, Gwen, jusqu’à leur séparation en 2012 – après 18 ans de mariage. Ils ont eu deux enfants ensemble et restent amicaux.

Les chemins de Harrison et de Zima se sont croisés de la manière la plus pratique et la plus évidente, car les deux interagissent souvent par le biais de la promotion de Harrison pour les émissions Bachelor pendant que Zima interviewe. Cependant, Harrison a adopté une approche moderne pour lui demander de sortir – via un DM Instagram.

“Je ne l’ai jamais regardé et je me suis jamais demandé si je le trouvais attrayant”, avait expliqué Zima à Nick Viall via son podcast, The Viall Files.

«Il m’a juste donné une ambiance différente», a-t-elle déclaré. «C’était assez ouvert. Il a parlé de ramasser ses enfants ou quelque chose. Il a en quelque sorte élevé le fait d’être célibataire, je pense. Et puis j’ai dit quelque chose comme «je suis célibataire maintenant» et il a dit: «Oh». Mais je l’ai dit de manière plus éloquente. »

Zima a envoyé un message à Harrison à propos de le rencontrer.

“Je n’ai pas dit:” Hé, je ne pourrais pas être plus célibataire et je sais à quel point vous êtes seul, “a-t-elle ajouté. «Tout s’est très bien passé et c’était aussi le temps parfait. Nous avons eu un petit message et il a dit que nous allons prendre un verre et parler à de vraies personnes. »

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Harrison est-il plus âgé que Zima?

Harrison a 48 ans et Zima a 33 ans, ce qui fait que le Bachelor héberge une entreprise de 15 ans de plus que sa petite amie. 15 ans peuvent sembler un peu extrêmes, mais dans le monde du divertissement, ce n’est rien. Harrison est un très jeune 48 et Zima semble être sur la même longueur d’onde.

Le couple heureux maintient non seulement les choses vivantes dans l’univers Bachelor, mais aussi sur le tapis rouge et d’autres événements hollywoodiens. Ils n’ont pas d’enfants ensemble, et jusqu’à présent, aucun engagement n’est à portée de main. Mais qui sait? Ce pourrait être une question de temps avant que Zima ne reçoive la dernière rose de Harrison.

Zima et Harrison auront toujours toutes les choses «Bachelor»

En tant qu’hôte d’ET du segment “Roses et Rosé”, qui récapitule les épisodes de la franchise Bachelor, Zima est un pro pour garder les choses professionnelles sur le plateau.

“J’ai en quelque sorte l’impression de récolter les bénéfices de quelqu’un qui a travaillé sur cette émission et a appris à parler aux femmes pendant si longtemps”, a ajouté Zima dans le même podcast Viall Files.

«Il est tellement communicatif. Il est tellement réfléchi. Il est tellement clair avec ses sentiments et un bon auditeur… Je ne m’attends pas à ce que le célibataire sorte avec lui, mais je vais vous dire qu’il m’a emmené en hélicoptère. »

Elle a également révélé que leur romance était plutôt discrète.

«Je pourrais m’amuser avec lui n’importe où», a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle a toujours «passé un bon moment avec lui».

Elle a poursuivi: “Je suis si heureuse avec lui si nous parcourons des films pour trouver quelque chose à regarder à la télévision ou si nous étions dans l’hélicoptère.”

Nous devrons attendre et voir où va cette relation. Quoi qu’il en soit, Bachelor Nation est derrière eux tout le long.