Quelle est la différence entre DisneyLife et Disney +?

Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni et en Irlande le 24 mars 2020 et, en même temps, la plateforme de streaming actuelle, DisneyLife, deviendra Disney +.

DisneyLife opère au Royaume-Uni et en Irlande depuis 2015, fonctionnant sur un certain nombre d’appareils Apple, Android et Amazon. La nouvelle application Disney + sera également prise en charge sur davantage d’appareils, notamment la PS4, la Xbox One et certaines Smart TV.

Le service propose une large sélection d’émissions de Disney Channel et de films Walt Disney Studios, mais il propose également d’autres contenus tels que des bandes sonores, des livres et comprend des flux en direct des versions britanniques de Disney Channel, Disney Junior et Disney XD.

Malheureusement, avec la «mise à niveau» vers Disney +, de nombreux contenus supplémentaires tels que les bandes sonores, les livres et les chaînes en direct seront supprimés.

Cependant, Disney + aura beaucoup plus de films et d’émissions ajoutés, y compris des films Star Wars et Marvel. Et une large sélection de contenus des studios du 20e siècle et de National Geographic. La plupart des films et des émissions déjà disponibles sur DisneyLife continueront à être disponibles sur Disney +, bien qu’il puisse y avoir quelques titres perdus temporairement pendant le changement.

L’autre argument de vente majeur est que Disney + aura un contenu original exclusif, y compris des émissions telles que Star Wars: The Mandalorian, High School Musical: The Musical – The Series et plus, ainsi que des films originaux tels que Togo, Lady & The Tramp et Timmy Failure: Mistakes Ont été faites.

DisneyLife a toujours reçu de nouveaux contenus lentement, obtenant souvent des films et des émissions, des années après leur apparition sur Disney Channel ou sur Netflix. Disney + obtiendra du contenu plus rapidement, car les accords existants avec Netflix et Sky ont pris fin ou expireront bientôt.

Les abonnés DisneyLife ne passeront pas automatiquement de DisneyLife à Disney + n’est pas automatique, donc pour diffuser tous vos films et séries Disney préférés à partir du 24 mars, vous devrez vous abonner à un abonnement Disney +.

DisneyLife ne sera plus disponible à partir du 23 avril 2020. Et votre abonnement actuel prendra automatiquement fin à votre prochaine date de facturation après le 23 mars 2020.

Êtes-vous ravi du lancement de Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.