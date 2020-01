Quelle est la différence entre l’édition et le mixage du son aux Oscars?

Depuis l’émergence du cinéma Nous avons essayé de faire l’image accompagnée des sons pour donner au public une nouvelle expérienceIl y a eu quelques expériences mais elles n’ont pas eu le succès escompté. Ce n’est qu’en 1927 avec la première de la chanteuse de jazz que naissent les films sonores et trois ans plus tard, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a commencé à récompenser le travail accompli dans ce domaine.

Dans les catégories que l’Académie considère pour les Oscars il y en a deux qui nous laissent particulièrement des doutes: l’édition et le mixage du son. Cette année, le concours est tout à fait contraire à cet aspect, car il y a des cassettes qui ont profité des moyens dont ils disposaient et ont utilisé cette ressource pour lui donner plus de profondeur, d’émotion et de surprise quand il s’agit de présenter au grand écran des histoires comme Ford v Ferrari, Joker, 1917, Il était une fois dans … Hollywood, Star Wars: The Rise of Skywalker et Ad Astra.

Nous savons qu’il est très déroutant de comprendre ce qu’ils recherchent (parce que, fondamentalement, les deux sont des nominations pour la meilleure utilisation du son), C’est pourquoi nous vous expliquons ici les principales différences entre afin que vous puissiez écouter chacun de ces aspects et choisir vos favoris pour la cérémonie qui se tiendra le 9 février à Los Angeles, en Californie.

Pour commencer Il faut comprendre que ces deux points vont de pair, font partie d’un processus global et ne peuvent être séparés en tant que tels, bien que l’Académie les attribue individuellement, jiar jiar. Le son doit faire partie de l’histoire, de l’écriture dans le scénario jusqu’à sa projection dans les salles de cinéma et doit aider à transmettre les émotions nécessaires afin que le spectateur puisse finir de comprendre l’intention du film.

Le sound designer, Walter Murch – Gagnant de l’Oscar du meilleur son à deux reprises par Apocalypse Now et The English Patient–, définit très bien les principales caractéristiques entre les deux catégories: «Le problème concerne davantage la stratégie, comment se déroule le paysage dans lequel nous aurons une bataille, et le mélange est de savoir exactement comment nous réaliserons tout cela».

Montage sonore

Commençons par l’édition ou l’assemblage, Il s’agit de l’enregistrement et de la création de sons de base pour le film. Ici, ils vont des dialogues des acteurs même des techniques comme foley, qui est responsable de la recréation des sons perdus lors de l’enregistrement direct comme les pas d’une actrice ou la manipulation d’objets. Dans ce processus ils incluent également la création de sons qui n’existent pas dans la vraie vie, comme le sabre laser ou le bruit des wookies dans Star Wars.

Un exemple clair d’une grande édition sonore est Jurassic Park, bien là les sons de plusieurs animaux ont été enregistrés et manipulés parmi eux un bébé éléphant, tigre, crocodile, serpent à sonnettes, tortue, faucon et autres pour donner aux dinosaures leur propre voix.

Mixage sonore

Une fois l’étape précédente terminée, Il est maintenant temps de passer au mixage sonore. Le «mélange»e fait référence au processus d’ajustement de toutes les couches sonores d’un film telles que les dialogues, la musique, les effets, absolument tout ce qui sonne. Le travail ici est de combiner ces éléments pour pouvoir créer un véritable univers sonore qui répond aux exigences de la bande, ils peuvent rendre une scène silencieuse (bien que cela semble assez étrange) à quelque chose de très fort.

Et non seulement cela, mais ils mettent également en évidence un son particulier pour souligner un sentiment ou vice versa, que la conversation entre les protagonistes est à peine entendue et mélangée avec le bruit de l’environnement. Parfois, c’est la combinaison de tous ceux qui entrent et sortent pour générer des atmosphères choquantes, l’exemple parfait de ce dernier point est le travail que Murch lui-même a fait dans la scène initiale d’Apocalypse Now, nous montrant la dévastation de la guerre du Vietnam tandis que «La fin» des portes et des pales d’hélicoptère retentit en arrière-plan.

Le mixage sonore est particulièrement important dans les films qui dépendent des performances musicales., ainsi que dans l’enregistrement d’un disque il est important de trouver un équilibre presque parfait Entre la voix d’un chanteur et le son d’une guitare, dans le seul but que tout ait l’air. Dans Whiplash, nous pouvons mieux comprendre ce concept, Eh bien, nous entendons comment les sons, à la fois le batteur et les trompettes et les dialogues Ils augmentent en intensité pour nous faire ressentir de la tension et beaucoup de stress.

Pour terminer et préciser que vous ne pouvez pas comprendre le montage sonore sans le mixage sonore et vice versa, nous vous laissons une scène de Baby Driver où les deux fonctionnent main dans la main pour atteindre un niveau de synchronisation visuelle et un son presque parfait.