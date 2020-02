Quelle est la différence entre une pandémie et une épidémie et laquelle est plus dangereuse?

Avec la propagation du coronavirus (Covid-19) dans pratiquement le monde entier, les experts ont dit que nous pourrions faire face à une pandémie historique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a déclaré, avertissant que il n’y a toujours pas de données nécessaires pour déclarer correctement une pandémie, car il a un comportement différent. Tout cela, une pandémie et une épidémie non seulement identiques, mais savez-vous quelles sont leurs différences et laquelle est la plus dangereuse? Ici, nous vous disons.

Outre l’épidémie et la pandémie, il existe un autre mot moins courant: endémique. Tous se réfèrent à une maladie qui affecte une population humaine, bien qu’à différentes échelles. Un endémique est un processus de contagion d’une maladie qui survient dans une petite région géographique. Habituellement, c’est un peu de maladies infectieuses dangereuses, comme un rhume. Ils surviennent généralement pendant une certaine période de l’année, comme les saisons très humides au cours desquelles le virus survit facilement.

Une épidémie est la propagation rapide d’une partie considérable d’une population humaine d’une maladie généralement infectieuse. On dit qu’il y a une épidémie lorsque la maladie attaque un nombre d’individus plus élevé que prévu dans une région géographique. On dit également qu’il y a une épidémie lorsque la maladie reste sur le territoire national où le foyer est apparu, tandis que quand il s’étend à d’autres parties du monde, il devient une pandémie.

Une pandémie survient lorsque un vaste groupe de personnes qui appartiennent à différentes parties du monde Ils contractent une maladie infectieuse. Lorsqu’un virus ou une bactérie qui cause une maladie se propage dans différents pays et même sur différents continents, on dit qu’il s’agit d’une pandémie. La maladie peut ou non entraîner la mort des personnes infectées. Puisqu’une pandémie affecte plus de personnes et pourrait causer plus de décès, elle est plus dangereuse qu’une épidémie. Pour qu’une maladie causée par un virus soit considérée comme une pandémie, L’OMS garantit que les conditions suivantes doivent exister:

L’apparition d’un nouveau virus qui n’a pas infecté de personnes par le passé, et donc personne n’a développé d’anticorps

Le nouveau virus peut rendre les gens gravement malades

Le virus peut être transmis de personne à personne efficacement

Jusqu’à présent, le coronavirus a rempli ces conditions, bien queL’OMS dit qu’elle a eu un comportement étrangeEh bien, si certains pays ont réussi à isoler efficacement leurs patients, dans d’autres, cela a tué des centaines de personnes.

.