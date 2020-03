Quelle est la manière la plus efficace d’utiliser les services de streaming?

Le temps de vous enfermer à la maison est arrivé. Que cela nous plaise ou non, le moment est venu de tester nos compétences d’isolement social afin de contribuer à réduire la pandémie de coronavirus le plus rapidement possible. Et si nous savons déjà quelque chose par cœur, c’est que rester à la maison signifie beaucoup mais beaucoup de streaming. A tel point que face à la crise économique mondiale, certains services de divertissement à domicile comme Netflix bénéficient du grand nombre d’utilisateurs qui consomment leur contenu.

Le boom du streaming est terminé. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où, par exemple, aux États-Unis, 70% des ménages ont au moins un abonnement à l’une des plateformes qui les proposent. Quelque chose que nous n’allons pas approfondir ici, mais pour la même raison, aujourd’hui plus que jamais, il y a plus d’options pour regarder des émissions de télévision et des films à la maison. Cependant, la quantité d’énergie requise pour visualiser le contenu vidéo en streaming et le montant d’argent que vous dépensez pour le regarder peuvent varier considérablement en fonction de l’appareil que vous choisissez d’utiliser. La bonne chose est qu’ici nous allons vous dire quels appareils sont les meilleurs pour vos poches.

Smart TV

La Smart TV est la décision la plus intelligente de toutes. Les téléviseurs intelligents peuvent se connecter à Internet via Wi-Fi et vous permettent de télécharger ou de regarder du contenu via les applications qu’ils ont installées (presque toujours Netflix et Youtube). En plus d’afficher des émissions de télévision traditionnelles, ils peuvent également exécuter des applications de toutes sortes, afficher du contenu interactif à la demande et donner accès à d’autres programmes Web. Cependant, son prix est de loin le plus élevé de tout le marché de la télévision. Contrairement à un écran normal, un téléviseur intelligent peut coûter jusqu’à 50% de plus. La bonne chose est que ci-dessous, nous allons vous dire d’autres très bonnes façons d’utiliser votre écran pour lire du contenu en streaming et économiser de l’énergie.

Lecteurs de diffusion en direct

Un lecteur multimédia numérique, également connu sous le nom de périphérique “over-the-top”, est un autre moyen de diffuser du contenu en ligne. Cela inclut des appareils comme Roku, Apple TV et Firestick entre autres, qui se connectent à votre téléviseur existant et consomment très peu d’énergie. Les lecteurs multimédias numériques sont peu coûteux et faciles à utiliser et à installer. Ces appareils consomment un peu plus d’énergie qu’une Smart TV, mais ils restent une bonne option et ne sont pas aussi chers par rapport à une Smart TV. En fait, ils sont plus efficaces qu’un décodeur câble ou satellite et un ordinateur. Une Apple TV, par exemple, a un coût de 3 999 $ pesos si vous voulez le dernier modèle et directement du magasin, mais sur les pages d’occasion, vous pouvez les trouver à partir de 1650 $ pesos.

Tablettes intelligentes

Si l’option immédiate pour afficher le contenu est un petit écran, les tablettes intelligentes sont une excellente option pour regarder vos séries préférées en streaming. Cette option est quatre fois plus économe en énergie qu’un ordinateur portable. Les tablettes ont été conçues pour des tâches simples comme surfer sur Internet ou en streaming, c’est pourquoi elles utilisent le moins d’énergie. Son prix est un peu plus élevé qu’un lecteur de streaming en direct, mais si vous en avez déjà un, assurez-vous d’économiser de l’énergie si vous les utilisez pour regarder du contenu en ligne.

Console de jeux vidéos

De nombreux joueurs, pour économiser de l’argent sur les appareils précédents, utilisent leurs consoles de jeux vidéo – sur lesquelles des applications de lecture en continu sont installées – pour regarder également leurs séries ou films préférés. Quelque chose de très utile si vous ne voulez pas dépenser plus d’argent sur un autre appareil. Cependant, c’est l’option la moins économe en énergie de toutes les options. Une console peut utiliser 10 à 15 fois plus d’énergie que d’autres appareils, et la façon dont vous connectez votre console et ajustez les paramètres peut également augmenter sa consommation d’électricité inutilement.