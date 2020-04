RÉSULTATS DU SONDAGE: Quelle est la meilleure scène de Jurassic Park?

Moins d’une semaine après avoir interrogé nos lecteurs sur leur scène préférée dans l’emblématique aventure de science-fiction de Steven Spielberg parc jurassique, Le sondage de ComingSoon.net a été rempli avec 1 500 votes et les résultats ont couronné le seul vainqueur. Découvrez les résultats ci-dessous!

Quelle est la meilleure scène de Jurassic Park?

TOP CINQ

Emplacement du Brachiosaurus / “Bienvenue dans Jurassic Park” (27%, 399 votes) T-Rex sauve la situation / “Quand les dinosaures ont gouverné la Terre” (19%, 276 votes) Tim et Lex se cachent des Raptors dans la cuisine (17%, 245 votes) Sadler et Muldoon sauvent Malcom de la poursuite T-Rex / Jeep (10%, 142 votes) Muldoon tué par des Raptors / “Clever girl”. (5%, 71 voix)

parc jurassique est un film rempli de moments emblématiques, mais l’un des plus émouvants et passionnants qui émerveille toujours le public et induit la chair de poule est le moment où le Dr Alan Grant de Sam Neill voit le premier dinosaure en direct du film sous la forme du Brachiosaurus, suivi de l’infâme «Bienvenue à Jurassic Park» de John Hammond. Découvrez le reste des résultats ci-dessous!

Grant sauve Tim de la Jeep dans l’arbre (4%, 60 votes)

Conversation pour le déjeuner / “… ils ne se sont jamais arrêtés pour penser s’ils le devaient.” (3%, 40 voix)

Vol en hélicoptère InGen vers l’intro Isla Nublar / Ian Malcolm (2%, 31 voix)

“Quand les Pirates des Caraïbes tombent en panne, les pirates ne mangent pas les touristes.” (2%, 25 voix)

Sick Triceratops / “C’est un gros tas de sh * t.” (1%, 20 voix)

Grant et les enfants fuient le troupeau de Gallimimus / T-Rex (1%, 17 votes)

Nedry obtient la canette Barbasol de Dodgson (1%, 15 voix)

Ray Arnold réinitialise le système / “Accrochez-vous à vos mégots”. (1%, 15 voix)

Raptor Kills Gatekeeper (1%, 14 voix)

Grant et les enfants grimpent la clôture / Sadler trouve le bras d’Arnold (1%, 13 voix)

Introduction de Tim et Lex sur la tournée / “Qu’est-ce qu’ils ont là-dedans, King Kong?” (1%, 13 voix)

Vol en hélicoptère vers la sécurité (1%, 11 votes)

Grant, Tim & Lex dans l’arbre avec les brachiosaures (1%, 10 votes)

Hammond raconte à Sadler l’histoire du cirque aux puces sur la glace (1%, 10 votes)

Nedry vole les embryons (1%, 9 votes)

Grant & Co. se cachent dans la salle de contrôle / Lex pirate le système informatique (1%, 8 votes)

Le Dr Henry Wu leur montre l’éclosion d’un œuf de Raptor / “La vie trouve un moyen.” (0%, 7 voix)

Robert Muldoon nourrit une vache au paddock Raptor (0%, 5 votes)

Introduction d’Alan Grant / Ellie Sattler au site d’excavation (0%, 4 votes)

Le dessin animé de Mr. DNA explique le clonage (0%, 4 votes)

Donald Gennaro visite le site de fouilles d’ambre (0%, 2 votes)

John Hammond fait une offre à Alan et Ellie (0%, 2 votes)

Grant trouve les œufs de dinosaures (0%, 2 votes)

Basé sur le roman de Michael Crichton de 1990 et réalisé par Steven Spielberg, parc jurassique ont suivi le théoricien du chaos Ian Malcolm (Jeff Goldblum), le paléontologue Dr Alan Grant (Sam Neill) et le paléobotaniste Dr Ellie Sattler (Laura Dern) alors qu’ils sont invités à Isla Nublar par l’homme d’affaires John Hammond (Richard Attenborough) pour aider à certifier la sécurité des son parc à thème rempli de dinosaures éteints. Mais après un acte de sabotage industriel, les dinosaures se libèrent et le Dr Grant doit protéger les petits-enfants d’Hammond tandis que Hammond, le Dr Sattler et Malcolm doivent trouver un moyen de restaurer le parc et de s’échapper.

Le film a connu un succès retentissant à sa sortie, totalisant plus de 914 millions de dollars au box-office pour devenir le film le plus rentable de l’époque et recueillant des critiques largement positives de la part des critiques, notamment pour la direction de Spielberg, la partition de John Williams et ses effets spéciaux, recueillant trois Oscars pour les meilleurs effets visuels, le meilleur montage sonore et le meilleur mixage sonore. Son succès a engendré deux suites directes avec Goldblum en tête du premier et Neill en tête du second, suivi par le Jurassic World trilogie suite qui a commencé en 2015 après une interruption de 14 ans. Le troisième et dernier versement du Jurassic World séries, Domination, est actuellement prévu pour sortir en salles le 11 juin 2021 et verra les retours de Goldblum, Neill et Dern aux côtés des leaders de la trilogie Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.