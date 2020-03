RÉSULTATS DU SONDAGE: Quelle est la meilleure scène de The Dark Knight?

Batman arrive cette semaine, les fans ayant un avant-goût de la Batmobile grâce au prochain redémarrage de Matt Reeves et après seulement deux jours, le sondage de ComingSoon.net demande aux lecteurs quelle est la meilleure scène de Le Chevalier Noir a clôturé avec 2300 votes! Découvrez les résultats ci-dessous!

Quelle est la meilleure scène de The Dark Knight?

TOP CINQ

Batman interroge le Joker / “Tu es juste un monstre comme moi.” (27%, 632 votes) Réunion du gang «Magic Trick» du Joker (16%, 377 votes) Caravane / Batpod vs Harvey de la police de Harvey (12%, 277 votes) Ouverture du vol de la banque Mob (8%, 192 votes) Infirmière Joker et Harvey Scène de l’hôpital / «Tout cela fait partie du plan». (7%, 171 voix)

Le deuxième épisode de Nolan dans sa franchise regorge de moments emblématiques, dont beaucoup découlent de la représentation oscarisée de Heath Ledger du méchant emblématique The Joker, avec les cinq meilleurs gagnants étant des scènes mettant en scène le prince clown du crime, bien que ce ne soit étonnamment pas les discours emblématiques «Comment j’ai obtenu ces cicatrices» ou «Pourquoi si sérieux». Découvrez le reste des résultats ci-dessous!

Batman Takes the Fall / “Je suis ce que Gotham a besoin de moi.” (6%, 142 votes) Le Joker explose Gotham Central (5%, 108 votes) Le Joker plante le Parti / “Comment j’ai obtenu ces cicatrices?” # 2 (4%, 86 votes) Batman “Extradite” Lau de Hong Kong (3%, 62 votes) Batman et Joker Fight / “Je sais comment vous les avez obtenus.” (2%, 35 votes) Tuer Gambol / “Comment j’ai obtenu ces cicatrices?” # 1 (1%, 34 votes) Joker s’échappe avec son «coup de téléphone» (1%, 34 votes) L’expérience des deux ferrys du Joker (1%, 32 votes) Rachel Explodes / Harvey Scarred (1%, 26 votes) Joker Burns le Mob Money et Lau (1%, 24 votes) Lucius Fox aide Batman avec Sonar Machine (1%, 23 votes) Harvey menace le fils / les morts de Gordon (1%, 15 votes) Le Joker tue Copycat Batman (0%, 10 votes) ) Harvey Den «Meurs un héros…» Discours (0%, 7 votes) Scarecrow Drug Deal (0%, 4 votes) Batman interroge Maroni sur un immeuble (0%, 4 votes) Bruce Wayne sauve Coleman Reese (0%, 2 votes) Harvey Dent prétend être le Batman (0%, 1 vote) Bruce obtient une empreinte digitale sur un coup de balle (0%, 1 vote) Gordon est «assassiné» par le Joker (0%, 0 votes)

Après l’échec critique et commercial de 1997 Batman & Robin, Warner Bros. a commencé le développement lors du redémarrage de la franchise DC et a trouvé le match parfait dans Nolan, qui venait de sortir du thriller mystérieux acclamé Mémento, et David S. Goyer, qui avait livré des tubes pour New Line Cinema, filiale de Warner Bros. Lame trilogie. En cherchant à raconter l’origine de Batman comme aucune adaptation n’avait eu auparavant tout en offrant un ton plus sombre et plus réaliste, Batman commence s’est avéré être un grand succès, totalisant plus de 375 millions de dollars dans le monde et recueillant des critiques très positives de la part des critiques, engendrant deux suites, Le Chevalier Noir et Le chevalier noir se lève.

Rédigé par Jonathan et Christopher Nolan, le deuxième épisode de la trilogie de ce dernier voit le héros titulaire faire équipe avec le lieutenant de police Jim Gordon (Gary Oldman) et le procureur de district Harvey Dent (Aaron Eckhart) pour mettre un terme plus définitif au crime organisé à Gotham City , mais trouvent leurs efforts ternis par le Joker anarchiste (Ledger), qui travaille avec les foules pour provoquer le chaos dans toute la ville et saper l’influence de Batman sur la réduction du crime.

Plus d’une décennie plus tard, Le Chevalier Noir se révèle toujours être sans doute l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps auprès du public et des critiques, le film ayant reçu des critiques élogieuses et étant nominé pour huit Oscars, remportant deux pour le meilleur montage sonore et le meilleur acteur de soutien pour Heath Ledger à titre posthume, et a rapporté 1,005 milliard de dollars au box-office mondial.