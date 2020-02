Quelle est la nationalité de Mila Kunis?

Mila Kunis est une héroïne de la culture pop ainsi qu’une actrice bien-aimée. Elle a travaillé dans une grande variété de rôles de comédie et a même essayé la dramaturgie au fil des ans, et est probablement mieux connue pour son rôle de Jackie on That ’70s Show ainsi que pour son travail de voix off dans la série de comédie animée. Family Guy.

Le chemin de Kunis vers la célébrité était tout sauf traditionnel, et elle a vécu une enfance que beaucoup considéreraient comme incroyablement difficile.

Où est née Mila Kunis?

Mila Kunis | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Mila Kunis est née sous le nom de Milena Markovna Kunis en août 1983, à Tchernivtsi, Ukraine, URSS. Aucun de ses parents n’était impliqué dans les arts – sa mère, Elvira Kunis, travaillait comme professeur de physique et son père, Mark Kunis, gagnait sa vie comme ingénieur en mécanique.

Pendant les premières années de sa vie, Kunis et sa famille ont vécu heureux dans son pays d’origine jusqu’à leur déménagement en Californie en 1991, quand Kunis avait onze ans. Ses parents avaient décidé de déménager afin de donner à Kunis et à son frère aîné une vie meilleure et ont abandonné de bons emplois lors de leur déménagement à Los Angeles.

Plus tard, Kunis a révélé que ses parents avaient en fait connu un antisémitisme rampant lorsqu’ils vivaient dans l’ancienne Union soviétique et que l’intolérance religieuse dont ils souffraient là-bas était l’une des raisons pour lesquelles ils avaient décidé de déménager aux États-Unis. Kunis a admis: «mes parents sont passés par l’enfer et le dos.

Ils sont venus en Amérique avec des valises et 250 $, et c’est tout. »Kunis ne connaissait pas un mot d’anglais quand ils sont arrivés en Californie et ont commencé des cours de théâtre afin d’apprendre la langue. Heureusement, Kunis a été une étude rapide et a appris l’anglais rapidement – ces jours-ci, elle «rêve même en anglais».

Comment Mila Kunis a-t-elle commencé à jouer?

Une fois qu’elle a commencé à prendre des cours d’actrice, Kunis s’est retrouvée attirée par le métier d’acteur. Au début des années 90, Kunis a fait une série de publicités télévisées, dont une pour les produits Lisa Frank.

Kunis a commencé à auditionner pour des émissions de télévision et a décroché des rôles dans des émissions populaires telles que Baywatch et Days of Our Lives. En 1998, Kunis a remporté le rôle de Jackie sur That ’70s Show, une partie pour laquelle elle était plusieurs années trop jeune pour, légalement. Kunis continuerait d’apparaître dans l’émission pendant huit saisons, période au cours de laquelle elle n’a cessé de gagner en popularité, travaillant sur d’autres projets télévisés et cinématographiques tout le temps.

Au cours de la prochaine décennie, Kunis est apparu dans des films à succès tels que Forgetting Sarah Marshall, Max Payne, The Book of Eli, Black Swan et Friends with Benefits. Alors qu’elle sortait avec des superstars comme Macaulay Culkin, elle a finalement fondé une famille avec sa co-star de That’s 70s Show Ashton Kutcher. Les deux se sont mariés en 2015 et ont deux enfants ensemble.

Mila Kunis parle toujours russe

Bien que Mila Kunis semble entièrement américaine, elle n’a jamais tout à fait laissé ses racines ukrainiennes. Même si elle rêve en anglais, elle parle toujours couramment le russe.

Lors de la tournée de presse de son film avec Justin Timberlake, Friends with Benefits, elle a même défendu Timberlake en russe contre un journaliste agressif qui s’est demandé pourquoi Timberlake choisissait d’agir plutôt que de rester exclusivement dans l’industrie de la musique.

Alors que Kunis et son mari gardent leurs enfants loin des projecteurs, il ne fait aucun doute qu’elle souhaite transmettre son héritage à ses deux jeunes enfants. En 2013, Kunis a révélé qu’elle prévoyait que ses enfants parlent russe et qu’elle voulait même qu’ils aillent dans une école russe.

Elle a parcouru un long chemin au cours de sa carrière, mais Kunis essaie toujours de garder les choses près de chez elle. Restez à l’écoute de Showbiz Cheat Sheet pour toutes les dernières nouvelles de Mila Kunis!