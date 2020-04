Quelle est la précision de la série Netflix par rapport au cas réel non résolu?

Tout le monde reste un peu plus à l’intérieur ces jours-ci, et que ce soit en lisant un livre préféré ou en rattrapant les derniers divertissements, il y a certains avantages à l’éloignement social. Netflix profite des avantages de toutes les vues supplémentaires et a publié plusieurs nouvelles émissions extrêmement populaires.

Bien que de nombreux mèmes soient créés à propos de la nouvelle série docu Tiger King, il y a un film qui capte l’imagination des téléspectateurs de partout et qui est acclamé pour son jeu d’acteur incroyable. Lost Girls est un regard intense et captivant sur un crime qui a captivé la nation – et les fans se demandent à quel point le film est vrai.

Qu’est-ce que “Lost Girls”?

Lost Girls est basé sur un livre écrit en 2013, qui était à son tour basé sur une enquête sur la disparition d’une jeune actrice et escorte du nom de Shannan Gilbert.

Shannan a disparu en 2010, mais pas avant d’avoir fait un appel frénétique au 911, où elle a pu être entendue dire “ils essaient de me tuer”. Alors que la police enquêtait sur la disparition de Gilbert, elle a finalement découvert les corps de plusieurs autres jeunes femmes, ce qui les a incitées à tenter de dénoncer les crimes sur un tueur en série notoire qui était actif dans la région de Long Island à l’époque.

Lost Girls suit l’histoire de Mari Gilbert, la mère de Shannan, et son voyage pour découvrir la vérité derrière la disparition de sa fille. Bien que la police, ainsi que la communauté dans son ensemble, semblent déterminées à marginaliser Shannan en raison du fait qu’elle était une travailleuse du sexe, Mari Gilbert a travaillé dur pour s’assurer que l’histoire ne disparaisse jamais du regard du public.

Bien que l’identité de l’homme qui a assassiné les jeunes femmes n’ait jamais été découverte, le corps de Shannan Gilbert a finalement été découvert – près de deux ans après sa disparition initiale.

Les fans adorent “Lost Girls”

Ce n’est pas un mystère que le public du monde entier aime le vrai crime, et Lost Girls est certainement un excellent ajout au genre. Avec un acteur de premier plan d’Amy Ryan et Gabriel Byrne, le film présente non seulement le cas du point de vue de Mari Gilbert, mais ne craint pas le sujet délicat entourant le travail de Shannan.

Les critiques adorent également Lost Girls et ont salué la performance de Ryan en tant que Mari Gilbert dans tous les domaines. En fait, le site du film de Roger Ebert qualifie son travail dans Lost Girls de l’un des meilleurs de sa carrière et appelle le film «l’examen émotionnel de l’un des cas non résolus les plus célèbres de l’ère moderne».

Pourtant, aussi populaire que le film soit devenu au cours des dernières semaines, il semble que Lost Girls ne soit pas aussi fidèle à la réalité qu’il n’y paraît à première vue.

Est-ce que «Lost Girls» est précis sur ce qui s’est réellement passé?

Dans Lost Girls, Mari Gilbert est partiellement responsable des enquêteurs de la police sur plusieurs pistes. En fait, le film lui attribue indirectement le fait de garder l’enquête au premier plan de leurs pensées et ne leur permet pas de dénigrer Shannan Gilbert ou l’un de ses collègues de l’industrie.

Pourtant, selon un récent rapport, la pression pour que la police travaille sur l’affaire n’était pas exclusivement due à l’implication de Mari, mais plutôt à un effort conjoint entre toutes les familles des femmes disparues. Certains autres impliqués dans l’affaire ont déclaré que Mari n’était pas une figure héroïque, mais quelqu’un qui avait elle-même une vie très difficile.

Le film joue également rapidement et librement avec l’âge de certains personnages. Selon le rapport, les filles restantes de Gilbert sont dépeintes comme un peu plus jeunes dans Lost Girls que leur âge réel au moment du crime.

Malgré les inexactitudes, des sources ont déclaré que les thèmes généraux du film sont fidèles à la réalité et que le film décrit avec précision «l’impact» de ce que toutes les familles ont vécu.