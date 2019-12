Quelle est la prochaine étape pour Star Wars? Nous avons quelques idées – / Film

Cela fait 42 ans, mais la saga Skywalker est maintenant terminée. Alors que The Force Awakens a introduit la franchise loin, très loin d'une nouvelle génération en reflétant ce qui avait rendu la franchise spéciale il y a 42 ans, mais avec de nouveaux personnages, et The Last Jedi a osé regarder à une époque où la franchise pourrait avancer sans personnages hérités, Guerres des étoiles: La montée de Skywalker essayé de tout lier ensemble dans un film qui se révèle polarisant.

Avec plus de films confirmés à l'horizon, l'avenir de Star Wars est largement ouvert aux possibilités. Cela signifie que le moment est venu pour la spéculation et les vœux pieux quant à ce qui va suivre. Dans cet esprit, regardons certains des chemins que Star Wars peut explorer maintenant qu'il dépasse la famille Skywalker.

Concentrez-vous sur le peuple au lieu des conflits galactiques

Certes, la franchise le fait depuis quelques années, mais exclusivement à la télévision. Le Mandalorien a mis en lumière la période post-guerre civile galactique (après le retour des Jedi) en se concentrant non pas sur les chefs de la rébellion ou les puissants sorciers en première ligne, mais sur la façon dont la guerre a affecté les moyens de subsistance de la prime chasseurs, d'anciens soldats et des petites communautés prises au piège au milieu du conflit. L'épisode 4 de l'émission Disney + s'est concentré sur une petite communauté tourmentée par des pirates et un AT-ST réorienté, montrant comment le butin de la guerre a affecté le peuple.

Star Wars: The Clone Wars a profité de son format épisodique pour raconter diverses histoires de l'univers de Star Wars, nous montrant plusieurs aspects de la vie sous les guerres de clones en mettant davantage l'accent sur la politique que n'importe quel film préquelle. montrez-nous les histoires de citoyens et de dirigeants séparatistes, pour même humaniser l'armée clone sans visage qui a donné son nom à la guerre. Le spectacle a utilisé ces histoires à plus petite échelle pour donner plus de contexte et de gravité émotionnelle aux histoires spectaculaires et à plus grande échelle des films.

Depuis que la trilogie de suite nous a ramenés à un conflit galactique d'un Empire et d'un groupe de rebelles en fuite, la franchise pourrait se réduire pour raconter des histoires plus personnelles et intimes dans le même univers. Dites ce que vous voulez à propos de Solo: A Star Wars Story, mais ce film a en fait essayé de raconter une histoire aux conséquences plus petites, mais qui pourrait facilement s'étendre à d'autres histoires. The Expanded Universe nous a donné une pléthore d'histoires qui ont continué les aventures de la famille Skywalker et de leurs descendants, mais il nous a également donné beaucoup d'histoires à plus petite échelle sur des personnes qui étaient mal desservies dans les films, comme le livre X-Wing de Michael A. Stackpole série consacrée à Wedge Antilles et à son groupe de pilotes. Star Wars n'a pas besoin d'être uniquement consacré aux Jedi, aux Sith et à la République, et tout comme Marvel nous a donné Infinity War juste avant de nous raconter l'histoire à plus petite échelle d'Ant-Man et de la guêpe, Star Wars peut donc aussi grand ou aussi petit que l'imagination du cinéaste le permet.

Remplacez l'Empire et la Rébellion et introduisez un nouveau méchant

Si Disney et Lucasfilm doivent absolument continuer à créer des «épisodes» Star Wars supplémentaires racontant des histoires épiques, alors au moins ils devraient changer la formule et avoir un ennemi différent de l'Empire ou des Sith.

Dans un article pour Syfy Wire, Glenn Greenberg a parlé à plusieurs écrivains de bandes dessinées et romans de Star Wars de ce qu'ils veulent eux-mêmes voir dans les futures histoires de Star Wars, et l'un des sujets mentionnés est l'introduction d'un ennemi inconnu et massif qui menace à la fois la Rébellion / Résistance et l'Empire / Premier Ordre. Jusqu'à présent, nous avons gardé la même dynamique d'un gouvernement fasciste géant étant le méchant et un petit groupe de rebelles étant les bons, mais que se passerait-il si cela ne devait pas être ainsi? Encore une fois, regardons l'Univers élargi car en l'espace de 40 ans, bien sûr, quelqu'un a déjà écrit une histoire comme celle-ci.

Le Nouvel Ordre Jedi était une série de romans de Del Rey qui a eu lieu 21 ans après la destruction de l'étoile de la mort. C'est ici que les Yuuzhan Vong ont été introduits, une espèce guerrière d'une autre galaxie qui était prête à tout conquérir sur leur chemin. La série n'est pas parfaite – après tout, Chewbacca meurt quand une lune littérale s'écrase sur lui – elle a présenté un méchant pas comme les autres, celui qui pourrait être introduit sans ruiner tout ce qui précède ou invalider le rachat de tout Skywalkers.

De même, de nouveaux films pourraient explorer les mérites et les démérites de l'Empire d'une manière qui remet en question ce qui précède. La longue série de bandes dessinées de John Ostrander Star Wars: Legacy a eu lieu 125 ans après la fin de la trilogie originale, à une époque où tous les personnages connus des fans étaient morts depuis longtemps, mais leurs descendants ressemblaient toujours aux archétypes (un peu comme The Éveil forcé). Cette série a introduit un Empire qui, bien que toujours contrôlé par une dynastie, était bien plus bienveillant que l'Empire Galactique de Palpatine. Tout comme la trilogie originale et la trilogie suivante se sont concentrées sur l'héritage et sur la façon dont nous avons le pouvoir de choisir notre propre chemin au lieu d'écouter un chemin prédéterminé, les futurs films pourraient donc contester la notion d'un empire intrinsèquement mauvais ou une république qui est intrinsèquement bonne – un peu comme l'anime Heroes of the Galactic Empire, qui a longtemps été comparé à Star Wars.

Mettre davantage l'accent sur la mythologie

L'une des plus grandes opportunités manquées des films Star Wars est à quel point ils font référence aux événements et conflits passés, mais à quel point ils se soucient peu de la mythologie ou de l'histoire des Jedi et des Sith. Le mot Sith est apparu pour la première fois dans le brouillon de 1974 de Star Wars original et a été utilisé dans la romanisation de 1976, expliquant que Dark Vador était un "Seigneur des Ténèbres Sith". Ce ne sera que dans The Phantom Menace que la franchise établir le lien entre le sabre laser rouge de Vador et une ancienne religion / organisation qui servait d'homologue maléfique des Jedi. Pourtant, bien que nous ayons entendu des morceaux des Sith et des anciens Jedi tout au long des préquelles, ce n'est qu'avec l'Univers étendu et plus tard les spectacles animés que nous avons finalement commencé à plonger dans les mystères de la Force et des anciens Sith et Jedi.

L'un des meilleurs aspects de l'Univers élargi est lorsqu'il explore l'origine des Jedi, comme dans les bandes dessinées Tales of the Jedi de Dark Horse, qui ont exploré la première rencontre entre les Jedi et les Sith, et leurs guerres ultérieures. La bande dessinée a exploré la culture et la structure des organisations Sith et Jedi et comment elles se sont développées. Pendant ce temps, la mini-série Dawn of the Jedi explore un temps avant la fondation de la République et se concentre sur l'origine de l'ordre Jedi et comment la Force a été polarisée dans le côté clair et sombre que nous connaissons. Même sans aller aussi loin, The Clone Wars et Star Wars: Rebels ont fait allusion à et explorer certains des mythes de la force, et les anciennes civilisations des utilisateurs de force qui ont disparu au fil du temps.

Le dernier jeu Star Wars, Jedi: Ordre déchu, le joueur retrace les étapes d'une ancienne civilisation d'utilisateurs de force, et vous apprenez comment leur civilisation avancée a été détruite à cause de leur avidité et de leur orgueil. Alors que la trilogie suite a fait allusion à une mythologie plus large sur la Force, avec les anciens textes Jedi au premier temple Jedi dans The Last Jedi, et le retour des Sith dans Rise of Skywalker, nous n'avons pas vraiment exploré la culture, l'histoire ou la mythologie des Jedi ou des Sith d'une manière qui explique ou informe les histoires que nous connaissons. Les préquelles étaient toutes sur la façon dont les Jedi sont passés des soldats de la paix aux bellicistes, mais au moment où nous les rencontrons dans The Phantom Menace, ils étaient déjà des flics de l'espace, donc nous ne savons pas vraiment à quelle époque ils étaient quelque chose de différent, et nous n'avons pas vraiment vu la partie religion des Jedi, juste la partie organisation politique. Pendant ce temps, nous ne savons toujours rien des Sith, à part qu'ils étaient tous anéantis et qu'ils s'occupent des arts sombres.

Les futurs films de Star Wars pourraient mettre en lumière la mythologie et l'histoire de la Force et des deux organisations / religions qui l'utilisent.

Explorez une période différente

S'il y a une chose que la plupart des fans demandaient quand Lucasfilm a annoncé qu'ils faisaient des films non-Skywalker, c'est qu'ils devraient concerner l'ère Old Republic. Bien sûr, The Rise Of Skywalker pourrait être considéré comme un argument contre le service des fans, mais il serait stupide de ne pas voir au moins une récompense en écoutant cette demande particulière des fans, principalement en raison de la liberté qu'elle offre.

L'ère de la vieille République de Star Wars a été explorée pour la première fois dans la série de bandes dessinées Tales of Jedi du milieu des années 90. Cette bande dessinée traitait du premier conflit entre les Sith et les Jedi, à un moment de l'exploration où les routes de l'Hyperespace récemment découvertes ont permis aux voyageurs de se rendre dans des régions inexplorées de la galaxie, conduisant à la création de la République. Ce qui rend cette période si mûre pour de nouvelles histoires, c'est qu'elle est si séparée de tout ce que nous savons des films que vous pouvez facilement créer une histoire complètement nouvelle qui peut faire autant de trilogies que vous le souhaitez, sans jamais rencontrer de problèmes préalables de devoir connectez-vous aux histoires passées. Bien sûr, vous pouvez faire écho à certains éléments et rendre l'histoire, le décor et les personnages familiers aux fans de Star Wars, mais vous pouvez facilement éviter d'avoir à présenter un Skywalker ou un Kenobi.

Bien sûr, le plus grand attrait d'un décor de cinéma au cours de cette période est l'abondance de seigneurs et de guerriers Sith. Nous avons passé 9 films à entendre parler des Sith et de l'ampleur de la menace qu'ils représentaient pour les Jedi, pourquoi ne pas finalement montrer cela par plus d'un sabre laser unique entre deux ou trois guerriers? Après deux trilogies entières sur de grands et mauvais empires combattant un petit groupe de rebelles, il serait rafraîchissant de voir une guerre à part entière entre deux superpuissances, surtout si elles ont toutes deux des armées équipées de sabres laser. Cela permettrait à la franchise d'explorer enfin la façon dont les Jedi sont vus en dehors de Coruscant et comment les sociétés Sith fonctionneraient, tout en permettant une esthétique suffisamment différente pour vraiment différencier cela du même aspect des autres films.

Focus sur les émissions de télévision

Lucasfilm et Disney ont une arme secrète qu'ils n'avaient pas quand The Force Awakens est sorti en 2015 – Disney Plus. Il y a dix ans, l'idée de spectacles Star Wars à gros budget et en direct semblait être un rêve, mais The Mandalorian s'avère non seulement bon, mais populaire. Le film Obi-Wan Kenobi étant plutôt transformé en émission de télévision, il n'est pas trop exagéré de penser que Lucasfilm pourrait transformer d'autres idées d'histoire en mini-séries d'une saison.

Nous savons tous comment Solo s'est avéré, mais en dehors des explications inutiles, le film a présenté quelques personnages sympas, et Donald Glover s'est avéré être un excellent choix en tant que Lando. Étant donné que le film s'est avéré être un échec, éliminant la plupart des chances d'une suite, pourquoi pas une mini-série explorant les exploits de Lando ou le monde souterrain dans lequel Qi'ra s'est embarquée? Disney pourrait facilement transformer certains de leurs personnages les plus populaires, qui n'ont peut-être pas suffisamment d'histoires pour justifier un long métrage de 200 millions de dollars en mini-série de 8 épisodes. Nous ne pourrons peut-être pas obtenir un autre film avec Finn ou Poe, mais il ne devrait pas y avoir de raison pour qu'ils n'apparaissent pas dans une émission de télévision sur toute la ligne. Même pour certains des points expliqués plus tôt, comme l'ère de la vieille République, pourrait facilement engendrer une émission de télévision au lieu d'une trilogie.

Star Wars va peut-être au-delà des personnages que nous connaissons et aimons, mais cela ne permet qu'à la franchise de se déplacer où elle veut, d'explorer des coins de la galaxie que nous n'avons pas vus ou même pensé. Quels que soient vos sentiments sur cette trilogie, une chose est sûre, l'avenir est grand ouvert et plein de possibilités.

Articles sympas du Web: