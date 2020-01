Quelle est la signification cachée des beignets dans la relation de Kevin et Sophie pendant l’épisode de ce soir?

Après avoir regardé les avant-premières de l’épisode de This Is Us de mardi soir, les fans meurent d’envie de savoir si Sophie (Alexandra Breckenridge) est le futur fiancé de Kevin (Justin Hartley) et la mère de son enfant. Voyons pourquoi les beignets font partie intégrante du souvenir du passé de Sophie et Kevin – et ce que représentent les beignets de l’épisode centré sur Kevin de ce soir.

[Warning: This Is Us Season 4 spoilers ahead]

Justin Hartley et Alexandra Breckenridge | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

La dernière fois que ‘This Is Us’ nous a emmenés sur un flashback de Sophie et Kevin, nous avons beaucoup appris

Au cours de l’épisode intitulé «Storybook Love», les téléspectateurs ont finalement découvert comment Kevin et Sophie se sont mariés à un si jeune âge. À l’âge de 18 ans, Kevin essayait déjà de trouver la romance parfaite que son père, Jack (Milo Ventimiglia), avait avec sa mère, Rebecca (Mandy Moore).

Kevin a décidé de proposer à sa petite amie en raison de plusieurs signes qu’il a vus en marchant à New York. Tout d’abord, il est passé devant un théâtre en jouant leur film préféré, The Princess Bride. Au même moment, des cloches d’église ont commencé à sonner de l’autre côté de la rue, et un vendeur vendant des bracelets est passé.

“À ce moment-là”, raconte Kevin à sa famille, “j’ai réalisé que je ne pouvais pas attendre une seconde de plus pour commencer notre vie ensemble.”

Tout au long de l’épisode, les téléspectateurs regardent différents Pearsons au cours des décennies traverser des difficultés au cours du dîner. Il y avait une leçon intégrée là-dedans; pour aller de l’avant, vous devez embrasser le passé.

Kevin reçoit un appel de Sophie et se rend à Pittsburgh où ils revisitent leur passé

Kevin se rend dans son ancienne ville natale de Pittsburgh pour soutenir son ex-femme lors des funérailles de sa mère. Il assiste au service, mais n’assiste pas immédiatement à la réception. Avant d’arriver au déjeuner, il s’arrête à Steel City Donuts puis apporte la boîte rose vif à la maison.

“Je ne savais pas si je devais entrer”, dit Kevin à Sophie lorsqu’elle sort pour le saluer.

Il est clair qu’elle voulait qu’il vienne quand Sophie lui demande de la sortir de là. Il monte dans la voiture de Kevin et ils entament de longues discussions et se remémorent.

Tout au long de l’épisode, nous regardons plusieurs flash-back de la relation antérieure de Sophie et Kevin. Même à l’âge de 10 ans, les fans voient le couple rire et rire ensemble.

Pourquoi Kevin apporte-t-il des beignets aux funérailles de la mère de Sophie sur «This Is Us»?

Après trois saisons et demie de This Is Us, les fans sont habitués aux significations subtiles et aux leçons trouvées tout au long du spectacle. Nous savons qu’il y a une signification cachée dans tout, jusque dans les beignets présentés dans l’épisode de ce soir.

Tout d’abord, il apporte une boîte de beignets à Sophie après les funérailles de sa mère. Ensuite, nous voyons le couple à l’âge de 10 ans rire d’un beignet, alors que Sophie étale du chocolat sur le visage de Kevin.

Plus tard, les fans regardent Sophie, 17 ans, manger un autre beignet dans une voiture avec Kevin. On dirait que c’est elle qui aime les beignets.

Le film préféré des couples, The Princess Bride, montre qu’il existe de nombreuses façons de dire: «Je t’aime». Lorsque Sophie et Kevin ont grandi, il semble que Kevin ait toujours montré à Sophie qu’il l’aimait qu’elle apportait elle ses aliments préférés. Parfois, c’était des beignets, mais quand ils vivaient à New York, c’était des frites de lave sans fin.

Comme c’est la première fois dans la série où l’on retrouve Kevin en train de ramener des beignets de Sophie, il semble clair qu’il s’est rendu compte qu’elle est son véritable amour. La dernière fois qu’il était obsédé par le fait de lui apporter de la nourriture, c’était les frites de lave quand elle lui avait donné une seconde chance.

Nous ne savons toujours pas si elle sera ou non son fiancé à l’avenir, mais les beignets indiquent en effet «oui». Espérons que la troisième fois soit le charme de cette charmeuse.

