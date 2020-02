Quelle est la taille du roi Gary? Et où est tourné le roi Gary? – HITC

La série BBC One King Gary a diffusé sa première série complète en 2020, avec le colossal Tom Davis en tête de la série.

Il y a quelque chose d’incroyablement frappant dans la nouvelle série de la BBC King Gary.

Ce pourrait être l’humour et les personnages de fille à côté ou pourrait être le cadre pittoresque qui résume parfaitement la vie ouvrière britannique par excellence, des stations balnéaires en bord de mer aux lotissements de banlieue.

Là encore, cela pourrait juste être l’imposant Tom Davis et ses manières d’Essex, alors que l’acteur de 40 ans incarne son personnage de King Gary jusqu’à un T blanc sans manches avec une robe de chambre sur le dessus.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série haussière, de la puissante piste de l’émission aux lieux de tournage.

Qui est Tom Davis?

Le roi Gary est joué par l’acteur et comédien de 40 ans Tom Davis, originaire de Londres et passionné de West Ham.

Bien que sa carrière remonte à 2009, sa carrière d’acteur a décollé après avoir joué les rôles de DI Sleet dans la comédie BBC Three Murder à Successville et de Davus dans Plebs (2014).

À partir de là, Tom est apparu dans diverses séries télévisées et a fait son entrée dans l’industrie du cinéma après avoir remporté un prix BAFTA Breakthrough Brit pour son travail dans Free Fire and Prevenge. Tom est également apparu dans Paddington 2 sous le nom de T Bone.

L’épouse de Tom, Terri, a joué à ses côtés dans de nombreuses émissions de télévision et joue même le rôle de l’épouse du roi Gay dans la série. Si vous pensez que leur chimie est bonne dans la série… c’est parce qu’ils sont aussi mariés dans la vraie vie!

Quelle est la taille du roi Gary?

Tom Davis se dresse à un imposant 6 pieds 7 pouces (2,01 mètres).

Il a travaillé comme échafaudeur avant de se lancer dans la comédie et a dû être l’outil le plus utile sur place compte tenu de sa taille.

Où est tourné le roi Gary?

Le roi Gary n’a pas de lieu de tournage spécifique, bien que la conception de l’ensemble ait été conçue pour refléter une zone de banlieue générique dans les arrondissements extérieurs de Londres, qui est similaire à l’endroit où Tom et d’autres acteurs tels que Romesh Ranganathan ont grandi.

La série est diffusée tous les vendredis soirs sur BBC One à 21h30 et se déroulera sur six épisodes, se terminant le vendredi 14 février.

