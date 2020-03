Quelle est la valeur nette actuelle de Mike ‘The Situation’ Sorrentino?

Jersey Shore était l’une des émissions de télévision les plus controversées et les plus discutées de tous les temps. Il a déclenché une révolution culturelle, introduit une multitude de nouveaux termes et acronymes d’argot, et a rendu un groupe de baigneurs bronzés très populaire.

Hors de la distribution originale, Mike “The Situation” Sorrentino est devenu l’un des plus populaires et n’a pas cessé d’être vu du public depuis.

Le temps de Sorrentino sous les projecteurs a été chargé de controverses et de problèmes juridiques, et ces jours-ci, sa situation financière est loin d’être solide.

Comment Mike «The Situation» Sorrentino est-il devenu célèbre?

Mike «La situation» Sorrentino | John Lamparski / .

Lors de la première de Jersey Shore en 2009, le public de la télévision n’avait rien vu de tel. Avec des personnalités scandaleuses telles que Nicole «Snooki» Polizzi, Jenni «JWoww» Farley et Ronnie Ortiz-Magro au premier plan, le spectacle était plein de soirées folles, de combats de bars, de séances de bronzage et de voyages sur la plage.

Mike «The Situation» Sorrentino était l’une des stars les plus visibles de l’émission. Sorrentino est né en 1982 et n’avait aucune expérience de la télévision avant d’apparaître sur Jersey Shore. Au contraire, il a travaillé comme directeur de gymnase et a même passé du temps comme mannequin de sous-vêtements.

Sorrentino est apparu sur Jersey Shore pendant trois ans, jusqu’à sa fin en 2012. Après le spectacle, Sorrentino était assez populaire pour transformer son expérience en une série d’autres apparitions télévisées, y compris de petits rôles dans Worst Cooks in America, Celebrity Big Brother et The Choix. En 2018, Sorrentino était l’un des membres de la distribution qui devait revenir à Jersey Shore: Family Vacation, une suite de la série originale.

Sorrentino a également été impliqué dans diverses entreprises commerciales, y compris un DVD de fitness et une gamme de vitamines. Depuis, il est apparu sporadiquement dans la série, bien que ses problèmes juridiques au cours des dernières années aient définitivement provoqué un hoquet dans le calendrier de Sorrentino.

Quels problèmes juridiques Mike «The Situation» Sorrentino a-t-il rencontrés?

En 2019, Mike «The Situation» Sorrentino a été condamné à huit mois de prison pour fraude fiscale. Selon certaines informations, Sorrentino n’a pas payé d’impôt sur près de 9 millions de dollars de revenus entre 2010 et 2012. En récompense de sa fraude fiscale, Sorrentino s’est dirigé vers la prison fédérale.

Pourtant, il fera partie des nouveaux épisodes à venir de Jersey Shore: vacances en famille et aura probablement beaucoup à dire sur ses problèmes avec la loi et comment il a changé pour le mieux.

En plus de ses problèmes avec le fisc, Sorrentino a été arrêté pour voies de fait en 2014 et a été impliqué dans plus de plusieurs combats au barreau, comme en témoigne Jersey Shore. Pourtant, Sorrentino semble déterminé à mettre son passé difficile derrière lui et serait tourné vers l’avenir – un avenir qui pourrait inclure la création d’une famille avec sa femme.

Quelle est la valeur nette de Mike «The Situation» Sorrentino?

Mike «The Situation» Sorrentino aurait pu être une star majeure il y a une décennie, avec des cargaisons d’argent à sa disposition – mais ces jours-ci, Sorrentino est l’acteur de Jersey Shore avec la valeur nette la plus basse.

Bien que Sorrentino aurait gagné 150 000 $ par épisode dans le Jersey Shore d’origine, sa valeur nette n’est maintenant que d’environ 300 000 $.

Cette plongée profonde est probablement due aux problèmes fiscaux auxquels il a été confronté au cours des dernières années, mais il y a toujours une chance qu’il puisse lentement commencer à récupérer la richesse qu’il avait autrefois. Après tout, il y aura toujours une base de fans pour Sorrentino et ses cohortes de Jersey Shore, des gens qui aiment le drame et aiment faire partie de la folie.