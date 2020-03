Quelle est la valeur nette d’Angelina Pivarnick?

Le casting de Jersey Shore Family Vacation est dans une ligue à part. Et les fans suivent leur vie depuis la première de The Jersey Shore en 2009.

L’actrice originale Angelina Pivarnick fait partie de la série depuis et des années, mais elle n’a pas connu autant de succès de célébrités que ses colocataires les plus populaires. Alors, quelle est la valeur nette d’Angelina et comment fait-elle pour gagner de l’argent?

Angelina Pivarnick | Santiago Felipe / WireImage / .

Comment Angelina Pivarnick est-elle devenue célèbre?

La Jersey Shore a été créée sur MTV il y a plus de dix ans, et à l’époque, personne ne pouvait prédire le succès de l’émission. Avec des personnalités scandaleuses comme Mike «The Situation» Sorrentino, DJ Pauly DelVecchio et Nicole «Snooki» Polizzi dans le mix, la série est devenue un succès instantané.

Aux côtés des colocataires Jenni “JWoww” Farley, Sammi Giancola, Ronnie Ortiz-Magro et Vinny Guadagnino, Angelina Pivarnick est devenue l’une des stars de télé-réalité les plus populaires à l’époque. Cependant, sa relation tumultueuse avec certains acteurs et sa réticence à travailler, ont conduit à son retrait précoce de la série.

À seulement trois épisodes de la saison 1 de The Jersey Shore, Pivarnick a été expulsé pour avoir refusé de travailler dans la boutique de t-shirts locale. Elle est revenue pour la saison 2 mais a quitté la série après avoir entamé des altercations avec Farley, Polizzi et Sorrentino.

Finalement, elle a été remplacée par Deena Cortese. Mais dans les saisons 5 et 6, Pivarnick visite brièvement les colocataires pour se reconnecter.

Avant son retour à «Jersey Shore Family Vacation»

Après avoir quitté The Jersey Shore, Pivarnick est apparu dans plusieurs séries de téléréalité différentes. Elle a été présentée dans des épisodes de Couples Therapy, Excused et How Far Is Tattoo Far?. En 2011, elle était dans un match de catch pour Total Nonstop Action Wrestling. Et plus tard cette année-là, elle a fait une apparition dans le clip «Dirty Style» de Dacav5.

À la même époque, Pivarnick a également sorti deux singles – “Gotta Go Out” (sous l’alias Miss AP) et “I’m Hot”. En 2013, dans le but d’éclaircir sa position sur le mariage gay, la star de télé-réalité a sorti un single intitulé «Serendipity» avec Adam Barta.

En 2017, Pivarnick a brièvement travaillé en tant qu’EMT pour le service d’incendie de New York. Comme rapporté par Fox Business News, elle a déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre le FDNY en 2019. La plainte affirme qu ‘«elle a été soumise à un environnement de travail sexuellement hostile par deux de ses superviseurs, tous deux lieutenants au sein du service d’incendie de New York City. Bureau des services médicaux d’urgence. “

En 2018, Pivarnick a rejoint ses colocataires pour la saison 1 de Jersey Shore Family Vacation. Et depuis, elle est un membre permanent de la distribution.

Quelle est la valeur nette de la star de «Jersey Shore Family Vacation», Angelina Pivarnick?

Dans les prochains épisodes, les téléspectateurs verront Pivarnick épouser le fiancé Chris Larangeira. Et après avoir eu un aperçu de tous les paillettes et glamour, les téléspectateurs pourraient se demander comment elle pouvait se permettre une cérémonie de mariage aussi somptueuse.

Eh bien, selon Cosmopolitan, Angelina Pivarnick vaut 2 millions de dollars. C’est beaucoup moins que certains de ses colocataires, mais c’est quand même assez bon compte tenu de sa relation avec les montagnes russes avec la franchise. Cependant, elle a récemment lancé une ligne de beauté appelée Lashelina. Si cela se passe bien, il y a de fortes chances que sa valeur nette augmente.