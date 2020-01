Quelle est la valeur nette d’Ariana Grande?

Ariana Grande n’a peut-être que 26 ans, mais elle a été sous les projecteurs pendant la majeure partie de sa vie, et elle a eu du succès dans plusieurs formes de l’industrie du divertissement.

Ce qui a commencé comme une carrière d’acteur assez réussie s’est transformé en une incursion extrêmement réussie sur la scène musicale. Ces jours-ci, même d’autres icônes de la pop ne tarissent pas d’éloges sur Grande et soulignent son immense capacité de chant.

Billie Eilish souhaite pouvoir échanger des places avec Grande, louant non seulement sa voix mais aussi sa capacité à persévérer dans les moments difficiles.

Tout ce talent et ce travail acharné ont laissé à Grande une fortune nette considérable. . . tous avant l’âge de 30 ans.

Ariana Grande a commencé sa formation à l’école primaire

Grande était destinée au monde du divertissement dès son plus jeune âge. Elle a commencé à s’entraîner à la voix et au théâtre et était sur scène lorsqu’elle était enfant. À seulement 15 ans, elle a été choisie pour jouer à Broadway. Elle a poursuivi ce succès avec quelques petits rôles à la télévision avant de décrocher son rôle décisif dans la série Nickelodeon Victorious.

Elle a si bien réussi dans l’émission qu’elle a continué à obtenir sa propre série dérivée intitulée Sam & Cat, une émission qui a servi de croisement entre Victorious et l’autre émission populaire de iCarly de Nickelodeon.

Les deux émissions ont été diffusées jusqu’en 2013, la même année que Grande a sorti son premier album, Yours Truly.

La carrière musicale de Grande a décollé rapidement

Bien que son succès d’acteur soit certainement remarquable, ce n’était rien comparé à ses distinctions musicales. Elle a sorti des albums à un rythme vraiment phénoménal, faisant suite à Yours Truly avec My Everything en 2014, Dangerous Woman en 2016, Sweetener en 2018 et Thank U, Next en 2019.

Elle a eu une forte présence sur les réseaux sociaux qui a gardé les fans engagés et à l’écoute de chacun de ses mouvements, donnant à Grande la plate-forme idéale pour de superbes tournées mondiales. Pendant une grande partie de 2019, Grande était sur la route pour sa tournée Sweetener, voyageant à travers les États-Unis, le Canada et l’Europe.

Comme si ce n’était pas assez impressionnant, la chanteuse a également travaillé sur un album live sur la route! Elle taquine ses fans sur les réseaux sociaux à propos d’une date de sortie potentielle à venir.

Grande utilise sa plateforme pour l’activisme politique

Avec autant de fans dévoués et un fort engagement dans les médias sociaux, Grande est mise en place pour tirer parti de l’activisme politique de manière très efficace. Elle a utilisé cette influence pour travailler sur les causes de l’inscription des électeurs, en encourageant les jeunes à s’inscrire et à voter aux élections locales et nationales.

Grande a très bien réussi à amener les gens à s’inscrire, amassant plus de 30 000 nouveaux électeurs inscrits grâce à ses efforts.

Quant à la façon dont elle espère qu’ils utiliseront ces votes, Grande a également exprimé ses propres opinions politiques et a approuvé Bernie Sanders en tant que candidat à la présidentielle démocrate de 2020.

Grande a amassé une fortune impressionnante

Avec son travail s’étendant à travers le monde du théâtre et de la musique, Grande s’est imposée comme une artiste incroyablement réussie. Ses tournées, en particulier, sont une source d’énormes profits, et elle a gagné environ 1 million de dollars par apparition sur sa tournée Sweetener de 34 arrêts.

Ajoutez à cela le fait que l’artiste semble engagée à produire en permanence de nouvelles musiques pour maintenir sa base de fans en croissance et investie, et Grande ne regarde que le début de ce qui sera probablement une longue et impressionnante carrière.

Quant à combien ce démarrage lui a valu, la valeur nette actuelle de Grande est estimée à environ 100 millions de dollars. Ce n’est certainement pas mauvais pour quelqu’un qui a probablement des décennies de divertissement pour ses fans adorateurs.