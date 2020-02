Benji Madden était un artiste très populaire au milieu des années 2000, écrivant et enregistrant des chansons avec son frère, Joel Madden. Il fait partie de la force derrière le groupe Good Charlotte et a travaillé avec de nombreux autres artistes, les aidant à écrire et enregistrer des chansons.

Ces jours-ci, Madden est principalement hors de vue, travaillant comme PDG de sa propre société de développement d’artistes et créant une famille avec sa femme, Cameron Diaz. Pourtant, les fans sont intrigués par l’ultra-privé Madden et la douce relation qu’il partage avec Diaz.

Benji Madden et Cameron Diaz sont des gens très privés

Benji Madden | Jason LaVeris / FilmMagic

Benji Madden et Cameron Diaz se sont croisés pour la première fois au début des années 2000, lorsque Diaz était l’une des actrices les plus populaires d’Hollywood. Ils n’ont commencé à sortir ensemble qu’en 2014, mais les choses ont évolué rapidement avec le couple. Ils se seraient fiancés à la fin de 2014 et se sont mariés en janvier 2015. Leur cérémonie de mariage a réuni des invités célèbres tels que Drew Barrymore et Gwyneth Paltrow.

Dans les années qui se sont écoulées depuis leur mariage, Madden et Diaz ont passé la majorité de leur temps loin des projecteurs, se concentrant sur des projets qui les tiennent à l’abri des regards indiscrets du public. Il semble qu’après de nombreuses années à être la «it girl» d’Hollywood, Diaz a grandi pour profiter d’une existence beaucoup plus privée et trouve la paix et le contentement dans sa nouvelle vie avec Madden.

Quelle est la valeur nette de Benji Madden?

Bien que Benji Madden soit devenu célèbre en tant qu’artiste rock, il a connu un grand succès en tant que co-auteur et directeur musical. Il est également apparu dans plusieurs spectacles de concours de chant, dont The Voice Australia.

En 2015, Benji Madden et son frère jumeau, Joel Madden, ont fondé leur propre entreprise de développement d’artistes et de services créatifs, appelée MDDN. En tant que PDG de la compagnie, Madden ne passe plus beaucoup de temps sur scène, bien qu’il joue occasionnellement des concerts avec son groupe, Good Charlotte.

Il préfère généralement travailler tranquillement dans les coulisses la plupart du temps.

La valeur nette de Madden est impressionnante de 20 millions de dollars, accumulée sur plusieurs décennies d’activité dans l’industrie de la musique. Bien que l’avenir de la carrière musicale de Madden soit incertain, il se porte très bien pour lui-même.

Quelle est la valeur nette de Cameron Diaz?

L’épouse de Benji Madden, Cameron Diaz, est une personnalité bien connue à part entière. L’actrice aux multiples talents s’est fait un nom à la fin des années 90 et a travaillé régulièrement à Hollywood au cours des quinze prochaines années, apparaissant dans des films tels que Charlie’s Angels, Vanilla Sky, Bad Teacher, The Other Woman, In Her Shoes et The Box. .

Bien que Diaz ait pris un peu de recul lorsqu’elle a épousé Benji Madden, elle est toujours aimée par des milliers de fans à travers le monde. Actuellement, sa valeur nette est estimée à 140 millions de dollars.

Cameron Diaz et Benji Madden viennent d’avoir un bébé

En janvier 2020, Cameron Diaz et Benji Madden ont choqué les fans en annonçant qu’ils avaient accueilli une petite fille ensemble. Aucun de leurs fans ne savait qu’ils attendaient un bébé ou même qu’ils voulaient agrandir leur famille, donc la nouvelle était tout aussi surprenante et délicieuse.

Bien qu’ils n’aient pas donné beaucoup de détails sur la naissance ou partagé une photo du bébé, ils ont révélé avoir nommé leur fille Raddix Madden.

Il est clair que ces deux superstars ont trouvé ensemble un bonheur durable. Dans une industrie où de nombreux mariages ou relations ne durent pas, Madden et Diaz semblent avoir trouvé que la clé du bonheur conjugal est un fort degré d’intimité.